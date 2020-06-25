По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, некоторые напитки при употреблении в жару могут быть опасными для организма. Среди таковых специалист назвала содержащие кофеин.

Соломатина рассказала, что насыщенные кофеином напитки – кофе, чай, энергетики – вместо насыщения клеток жидкостью и питательной средой, напротив, обезвоживают их. Таким образом, они не только не утоляют жажду, но и становятся опасными, поскольку с обезвоживанием организм лишается очень важных веществ, витаминов, минералов.- Если вы не можете отказать себе в чашке любимого кофе, сопровождайте каждый его прием двумя стаканами питьевой воды, - дала совет специалист.Говоря о другой категории опасных при употреблении в жару напитков, Соломатина назвала пиво, лимонады и другие разновидности сладких газировок. Подслащенные шипучие напитки, сказала медик, обладают высоким гликемическим показателем – это значит, они сразу резко повышают уровень сахара в крови. Такие регулярные колебания глюкозы опасны тем, что создают предпосылки к развитию метаболических расстройств, ожирения, диабета 2 типа, патологиям сердечно-сосудистой системы.- Что касается пива, содержащийся в нем алкоголь, сочетающийся с высоким гликемическим индексом, может нанести непоправимый удар по организму. Даже безалкогольное пиво я не рекомендую употреблять. Эти напитки являются мочегонными и лишают организм столь нужной ему в жару воды, - дополнила диетолог.Соломатина рекомендует употреблять айран, кефир, чайный гриб, чистую воду, натуральный квас.