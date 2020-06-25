Об этом народный депутат Украины рассказала на своей официальной странице в Facebook.

25 июня народный депутат Украины Юлия Светличная встретилась с представителями промышленных предприятий региона, с которыми обсудила возможности взаимодействия и поддержки выхода из кризиса, в котором сегодня оказались различные отрасли области."Сейчас сложные времена для промышленных предприятий. Объемы производства в регионе резко уменьшены, финансовые показатели ухудшаются, кредитные условия сложные, социальные стандарты не повышаются, государственные монополисты увеличивают задолженность перед частными предприятиями. Поддержка со стороны государства отсутствует, как и понимание приоритетности развития национального производителя.Хорошо пообщалась с людьми, услышала еще множество вопросов, требующих немедленного реагирования. Внимание и поддержку промышленникам гарантирую. Будем вместе!", - написала нардеп.