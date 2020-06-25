Строительство новой дороги, которая станет продолжением ул. Тернопольской, планируют начать этим летом в пос. Жихарь.

25 июня в поселке прошло выездное совещание по этому поводу. В нем приняли участие директор Департамента строительства и дорожного хозяйства Владимир Чумаков, заместитель городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот, председатель Администрации Основянского района Анна Головчанская и местные жители.Глава райадминистрации отметила, что с просьбой построить дорогу, которая является центральной в поселке, в прошлом году обратились местные жители.По словам Владимира Чумакова, по данному объекту уже разработана вся проектная документация, проведен тендер, и в ближайшее время будет объявлен его победитель.- Если не возникнет никаких проблем, то мы заключим договор с подрядчиком 21 июля. После этого начнутся работы по ремонту дороги, - сообщил директор департамента.Он подчеркнул, что проект предусматривает не просто прокладку дороги, но и целый комплекс работ, включая ремонт подземных инженерных коммуникаций и оборудование тротуаров, которых до этого здесь не было вообще.- Например, несколько частных домов, которые расположены в зоне строительства, имеют газопроводы, и в ходе работ мы их заменим. Также тут будут проведены все необходимые инженерные мероприятия по перекладке водопровода и ремонту ливневой канализации. Часть подземных коммуникаций мы уже обновили, какие-то работы проведем в процессе строительства, - сообщил Владимир Чумаков.Местные жители началу работ рады. Говорят, что эта дорога очень важна для поселка не только потому, что является его главной транспортной артерией, но и ведет к детскому саду.- Асфальтированной дороги тут не было никогда, ее просто поддерживали, чтобы можно было проехать. Нам очень нужна эта дорога, особенно родителям наших воспитанников. В конце улицы как раз расположен детский сад, в который ходят практически все местные малыши. Однако из-за плохого подъезда к нему не многие могут довезти туда детей, - подчеркнула воспитатель детского сада №391 Валентина Костенко.- Для нас этот проект очень важен, поскольку детям и взрослым будет удобно добираться до детского сада. Также к дошкольному учреждению будет обеспечена хорошая дорога для подвоза продуктов, - подчеркнула глава райадминистрации.Протяженность новой дороги составит около 2 км. Будет построен участок от памятника погибшим воинам по ул. Тернопольской до ул. Карьерной. Завершить строительство планируется до конца 2020 года.