Победить коронавирус не так-то просто: болезнь возвращается, вирус мутирует и вакцина к моменту ее создания может оказаться совершенно бесполезной в борьбе с новым непредсказуемым мутантом. Надолго ли пожаловал Covid-19 и как группа крови связана с тяжестью заболевания, в интервью «Вечернему Харькову» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования доктор медицинских наук, профессор Василий Малый.
Откуда всплеск заболеваемости?
– Василий Пантелеевич, в последнюю неделю в Украине отмечается всплеск заболеваемости Covid-19. Харьковщина также бьет рекорды по росту инфицированных. В МОЗ поясняют это тем, что народ расслабился и не соблюдает карантинные требования, не носит маски. Но только ли в этом причина?
– Очередной всплеск коронавирусной инфекции был предсказан Всемирной организацией здравоохранения. Специалисты ВОЗ предупреждали: во всех странах на фоне ослабления проэпидемичивания населения на каком-то этапе в силу различных причин (с учетом свойств возбудителя, восприимчивости коллектива, социальных проблем), несмотря на продленные карантинные мероприятия, возможна вторая волна эпидемии. А может повториться и третья. Пока об этом молчат. Мы сейчас наблюдаем всплеск заболеваемости Covid-19 не только в Украине, но и в других странах – в Китае, локальные вспышки в Германии и т.д.
В Украине, вероятнее всего, это связано с настроениями людей как можно скорее избавиться от так называемого карантина. Едва дождавшись ослабления ограничений, народ тут же побежал в людные места – церкви, торговые центры, парки. Соскучившись по привычной жизни, люди празднуют свадьбы, ходят в гости, участвуют в других коллективных мероприятиях. Дистанцию не соблюдают, о масочном режиме забывают, перчатки практически никто не носит. А между тем коронавирус очень контагиозен, то есть высокозаразен. Это не грипп, когда при контакте с гриппующим заболевает один, три, ну пять человек. Сообщается о случае, когда одна больная коронавирусом заразила 35 человек. Особенно он опасен для тех, кто входит в группы риска. Все это в комплексе и привело к подъему заболеваемости.
Причем совершенно невозможно предсказать, как вирус поведет себя в дальнейшем, каким будет уровень заболеваемости. А карантина сегодня по сути нет– он только на бумаге и в разговорах. В транспорт народу набивается под завязку, большинство пассажиров без масок. Электрички метро днем ходят с интервалом в семь-восемь минут – конечно же, вагоны заполнены. Ну какой тут карантин?
Почему солнце не убивает вирус?
– Ученые-эпидемиологи высказывали мнение, что коронавирус боится высокой температуры, ультрафиолета, поэтому, возможно, летом заболеваемость пойдет на спад. Но ничего подобного не происходит. На улице – жара, яркое солнце, а коронавирусу хоть бы что – количество заболевших только растет.
– Это на улице. А инфицирование происходит чаще всего внутри закрытых помещений, где мы в основном находимся, – на работе, в магазине, дома, в тренажерном зале, салоне красоты и так далее. Там нет этого ультрафиолета и жаркого солнца. Особенно опасен транспорт, где масштабы инфицирования огромны.
Дистанция должна быть не меньше двух метров, хотя вирус может и на расстоянии трех метров достать собеседника. Именно поэтому очень важно соблюдать дистанцирование и на улице, и в помещениях, надевать маски. В помещении вирус во взвешенном состоянии находится как минимум 30 минут. Больного там может уже и не быть, а возбудитель на какое-то время остается. На улице вирус не летает в той концентрации, которая может привести к заражению. Разве что рядом с вами будут кашлять, чихать и даже просто разговаривать.
– То есть если я зашла в лифт либо в примерочную в магазине, где буквально передо мной надышал или накашлял больной человек, я рискую заразиться, даже не контактируя с этим человеком?
– Совершенно верно. Именно поэтому помещения нужно обязательно время от времени проветривать – открывать окна, устраивать сквозняки, регулярно проводить дезинфекцию.
– Говорят, что кондиционеры повышают риск инфицирования Covid-19, потому что гоняют в помещении один и тот же воздух, в котором может оказаться вирус. Это правда?
– Реальную угрозу может представлять засорившийся кондиционер. Если коронавирус задерживается в фильтрах, то потом через эти фильтры все, что там осело, попадает с воздухом в помещение. И вы таким воздухом дышите. В связи с этим кондиционеры необходимо правильно обслуживать и регулярно чистить.
Наиболее восприимчивы носители II группы крови
– Заболевшие переносят Covid-19 по-разному – один переболел и даже не заметил этого, а другой умер. Пусть даже летальные случаи происходят, как правило, если инфицирование сопровождается хроническими заболеваниями. Но есть же еще течение болезни средней тяжести, некоторые попадают в больницу в тяжелом состоянии. От чего это зависит?
– Это зависит от индивидуальных особенностей организма человека, его иммунной системы, общего состояния здоровья. Все переносят вирус по-разному: один просто чихнул, у другого голова болит, а третий лежит неделями с осложненной пневмонией или вообще умирает.
Как правило, условно разделяют два этапа болезни. Первый этап (первые 7–10 дней) – обычное, вроде бы безобидное гриппозное проявление на фоне температуры или без нее. На этом Covid-19 для основной массы больных заканчивается. У другой категории начиная с 7–10-го до 14-го дня появляются удушье, тяжелое дыхание, нехватка воздуха. Это второй этап болезни (появление пневмонии) – самый ответственный и самый опасный. Именно данный период нужно не проморгать – лечить пневмонию. Среднетяжелые формы болезни у основной массы больных проходят. А вот пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми состояниями подстерегает смертельная опасность – пневмония сопровождается отеком легких. И от степени поражения легких зависит жизнь человека. Если легочная ткань поражена на 75% и больше, уже практически ничего не поможет, никакие аппараты, потому что легкие залиты жидкостью и газообмена не происходит – человек задыхается. И даже искусственная вентиляция легких в этих случаях не спасет.
– А можно как-то «заиметь» эти индивидуальные особенности, при которых вирус переносится в легкой форме, бессимптомно? Это иммунитет или что?
– Это комплекс защитных и компенсаторных функций организма. В процессе жизни организм адаптируется в пространстве, включая определенные защитные реакции, повышая другие защитные механизмы. Кстати, курение ослабляет защитные функции. Среди тех, кто курит, перевод в реанимационное отделение увеличивается на 30–40%
Не последнюю роль играет группа крови человека. Люди, имеющие вторую группу крови, более восприимчивы к заболеванию, а наиболее устойчивы к инфекции носители первой группы.
Болезнь возвращается
– Практикующие инфекционисты заметили, что болезнь нередко возвращается, lgG – антитела у переболевших – исчезают уже через три месяца. И такие пациенты возвращаются в больницу с положительными тестами, температурой под 42 градуса.
– Это действительно так. Во многих странах фиксируются повторные случаи болезни. Ученые пока не могут понять, что это – реинфицирование, то есть повторное заражение, либо реактивация, то есть рецидив, когда человек выздоровел, но у него в организме остался вирус, который со временем снова активизировался. В результате – повторное повышение температуры и другие клинические признаки болезни. Рецидив происходит из-за того, что иммунитет, который сформировался на первичное инфицирование, оказался либо непродолжительным, либо нестойким, поэтому не является сдерживающим фактором. И при повторном контакте с возбудителем вирус, оставшийся в организме, активизируется из-за несовершенства выработанного иммунитета, который не смог до конца вывести возбудителя из организма.
– А что такое коллективный иммунитет и как его заработать?
– Коллективный иммунитет появляется, когда количество переболевшего населения – в частности коронавирусом – составит 70% и больше. У переболевших появятся антитела. Попав в такую среду, вирус не вызовет заболевания, инфекция спадет, эпидемия прекратится. Коллективный иммунитет формируется также за счет вакцинации. Привился человек – у него уже есть защитные антитела. Поэтому в скором будущем нам, видимо, придется вакцинироваться против Covid-19.
– В некоторых кругах бытует мнение, что привитые от гриппа легче переносят коронавирус. Такое может быть?
– Нет, одно с другим никак не связано. Грипп – сезонное заболевание, Covid-19 – не сезонное, оно может регистрироваться в любое время года. И зимой, и весной, и летом, и осенью. Так что, похоже, придется прививаться и от гриппа, и от Covid-19 – никуда мы от этого не денемся.
Миру грозит появление непредсказуемого мутанта
– Так что, осенью нас ждет очередной всплеск эпидемии?
– Да мы вообще не знаем, что будет дальше, как надолго пришел этот коронавирус. Дело в том, что он мутирует, хотя и медленно. Вообще коронавирус как таковой был открыт еще в 1965 году. А 2001–2002 годах проявил себя уже его мутант – SARS-CoV. Следующий мутант появился в 2012–2013 годах – MERS-CoV. А третий коронавирус-мутант (SARS-CoV2) лютует сейчас – в 2019–2020 годах. И это не предел. Я предполагаю, что примерно в третьем десятилетии появится следующий непредсказуемый мутант со своими особенностями, может быть даже более угрожающими.
– Однако в 2012–2013 годах не было такой всемирной паники по поводу коронавируса.
– Коронавирусы, которые мутировали в 2002 и в 2012 годах, являются зоонозными возбудителями. Они сначала поражают животных, а затем передаются от них к людям. От человека к человеку они не передавались и практически самостоятельно сошли на нет. А SARS-CoV2, вызывающий Covid-19, уже стал передаваться от человека к человеку, он более заразный.
– И каким будет следующий мутант, неизвестно…
– Пока мы еще этот не победили. И закончится ли он вообще? И когда? Не дай бог, его мутация достигнет такого уровня, что когда мы получим новый вирус, созданная от Covid-19 вакцина окажется бесполезной и будет необходима новая.
– Возможно, он начнет мутировать к осени?
– Он уже медленно мутирует. И если сохранятся такие же темпы мутации, это еще ничего, вакцина может сработать. А вот если мутация окажется более существенной, это будет уже совершенно новый вирус, и для его ликвидации понадобится другая вакцина.