Победить коронавирус не так-то просто: болезнь возвращается, вирус мутирует и вакцина к моменту ее создания может оказаться совершенно бесполезной в борьбе с новым непредсказуемым мутантом. Надолго ли пожаловал Covid-19 и как группа крови связана с тяжестью заболевания, в интервью «Вечернему Харькову» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней Харьковской медицинской академии последипломного образования доктор медицинских наук, профессор Василий Малый.

Откуда всплеск заболеваемости?

Почему солнце не убивает вирус?

Наиболее восприимчивы носители II группы крови

Болезнь возвращается

Миру грозит появление непредсказуемого мутанта

– Очередной всплеск коронавирусной инфекции был предсказан Всемирной организацией здравоохранения. Специалисты ВОЗ предупреждали: во всех странах на фоне ослабления проэпидемичивания населения на каком-то этапе в силу различных причин (с учетом свойств возбудителя, восприимчивости коллектива, социальных проблем), несмотря на продленные карантинные мероприятия, возможна вторая волна эпидемии. А может повториться и третья. Пока об этом молчат. Мы сейчас наблюдаем всплеск заболеваемости Covid-19 не только в Украине, но и в других странах – в Китае, локальные вспышки в Германии и т.д.В Украине, вероятнее всего, это связано с настроениями людей как можно скорее избавиться от так называемого карантина. Едва дождавшись ослабления ограничений, народ тут же побежал в людные места – церкви, торговые центры, парки. Соскучившись по привычной жизни, люди празднуют свадьбы, ходят в гости, участвуют в других коллективных мероприятиях. Дистанцию не соблюдают, о масочном режиме забывают, перчатки практически никто не носит. А между тем коронавирус очень контагиозен, то есть высокозаразен. Это не грипп, когда при контакте с гриппующим заболевает один, три, ну пять человек. Сообщается о случае, когда одна больная коронавирусом заразила 35 человек. Особенно он опасен для тех, кто входит в группы риска. Все это в комплексе и привело к подъему заболеваемости.Причем совершенно невозможно предсказать, как вирус поведет себя в дальнейшем, каким будет уровень заболеваемости. А карантина сегодня по сути нет– он только на бумаге и в разговорах. В транспорт народу набивается под завязку, большинство пассажиров без масок. Электрички метро днем ходят с интервалом в семь-восемь минут – конечно же, вагоны заполнены. Ну какой тут карантин?– Это на улице. А инфицирование происходит чаще всего внутри закрытых помещений, где мы в основном находимся, – на работе, в магазине, дома, в тренажерном зале, салоне красоты и так далее. Там нет этого ультрафиолета и жаркого солнца. Особенно опасен транспорт, где масштабы инфицирования огромны.Дистанция должна быть не меньше двух метров, хотя вирус может и на расстоянии трех метров достать собеседника. Именно поэтому очень важно соблюдать дистанцирование и на улице, и в помещениях, надевать маски. В помещении вирус во взвешенном состоянии находится как минимум 30 минут. Больного там может уже и не быть, а возбудитель на какое-то время остается. На улице вирус не летает в той концентрации, которая может привести к заражению. Разве что рядом с вами будут кашлять, чихать и даже просто разговаривать.– Совершенно верно. Именно поэтому помещения нужно обязательно время от времени проветривать – открывать окна, устраивать сквозняки, регулярно проводить дезинфекцию.– Реальную угрозу может представлять засорившийся кондиционер. Если коронавирус задерживается в фильтрах, то потом через эти фильтры все, что там осело, попадает с воздухом в помещение. И вы таким воздухом дышите. В связи с этим кондиционеры необходимо правильно обслуживать и регулярно чистить.– Это зависит от индивидуальных особенностей организма человека, его иммунной системы, общего состояния здоровья. Все переносят вирус по-разному: один просто чихнул, у другого голова болит, а третий лежит неделями с осложненной пневмонией или вообще умирает.Как правило, условно разделяют два этапа болезни. Первый этап (первые 7–10 дней) – обычное, вроде бы безобидное гриппозное проявление на фоне температуры или без нее. На этом Covid-19 для основной массы больных заканчивается. У другой категории начиная с 7–10-го до 14-го дня появляются удушье, тяжелое дыхание, нехватка воздуха. Это второй этап болезни (появление пневмонии) – самый ответственный и самый опасный. Именно данный период нужно не проморгать – лечить пневмонию. Среднетяжелые формы болезни у основной массы больных проходят. А вот пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми состояниями подстерегает смертельная опасность – пневмония сопровождается отеком легких. И от степени поражения легких зависит жизнь человека. Если легочная ткань поражена на 75% и больше, уже практически ничего не поможет, никакие аппараты, потому что легкие залиты жидкостью и газообмена не происходит – человек задыхается. И даже искусственная вентиляция легких в этих случаях не спасет.– Это комплекс защитных и компенсаторных функций организма. В процессе жизни организм адаптируется в пространстве, включая определенные защитные реакции, повышая другие защитные механизмы. Кстати, курение ослабляет защитные функции. Среди тех, кто курит, перевод в реанимационное отделение увеличивается на 30–40%Не последнюю роль играет группа крови человека. Люди, имеющие вторую группу крови, более восприимчивы к заболеванию, а наиболее устойчивы к инфекции носители первой группы.– Это действительно так. Во многих странах фиксируются повторные случаи болезни. Ученые пока не могут понять, что это – реинфицирование, то есть повторное заражение, либо реактивация, то есть рецидив, когда человек выздоровел, но у него в организме остался вирус, который со временем снова активизировался. В результате – повторное повышение температуры и другие клинические признаки болезни. Рецидив происходит из-за того, что иммунитет, который сформировался на первичное инфицирование, оказался либо непродолжительным, либо нестойким, поэтому не является сдерживающим фактором. И при повторном контакте с возбудителем вирус, оставшийся в организме, активизируется из-за несовершенства выработанного иммунитета, который не смог до конца вывести возбудителя из организма.– Коллективный иммунитет появляется, когда количество переболевшего населения – в частности коронавирусом – составит 70% и больше. У переболевших появятся антитела. Попав в такую среду, вирус не вызовет заболевания, инфекция спадет, эпидемия прекратится. Коллективный иммунитет формируется также за счет вакцинации. Привился человек – у него уже есть защитные антитела. Поэтому в скором будущем нам, видимо, придется вакцинироваться против Covid-19.– Нет, одно с другим никак не связано. Грипп – сезонное заболевание, Covid-19 – не сезонное, оно может регистрироваться в любое время года. И зимой, и весной, и летом, и осенью. Так что, похоже, придется прививаться и от гриппа, и от Covid-19 – никуда мы от этого не денемся.– Да мы вообще не знаем, что будет дальше, как надолго пришел этот коронавирус. Дело в том, что он мутирует, хотя и медленно. Вообще коронавирус как таковой был открыт еще в 1965 году. А 2001–2002 годах проявил себя уже его мутант – SARS-CoV. Следующий мутант появился в 2012–2013 годах – MERS-CoV. А третий коронавирус-мутант (SARS-CoV2) лютует сейчас – в 2019–2020 годах. И это не предел. Я предполагаю, что примерно в третьем десятилетии появится следующий непредсказуемый мутант со своими особенностями, может быть даже более угрожающими.– Коронавирусы, которые мутировали в 2002 и в 2012 годах, являются зоонозными возбудителями. Они сначала поражают животных, а затем передаются от них к людям. От человека к человеку они не передавались и практически самостоятельно сошли на нет. А SARS-CoV2, вызывающий Covid-19, уже стал передаваться от человека к человеку, он более заразный.– Пока мы еще этот не победили. И закончится ли он вообще? И когда? Не дай бог, его мутация достигнет такого уровня, что когда мы получим новый вирус, созданная от Covid-19 вакцина окажется бесполезной и будет необходима новая.– Он уже медленно мутирует. И если сохранятся такие же темпы мутации, это еще ничего, вакцина может сработать. А вот если мутация окажется более существенной, это будет уже совершенно новый вирус, и для его ликвидации понадобится другая вакцина.