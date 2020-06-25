Из-за рекордно высокого количества новых заражений коронавирусом в Украине за последние дни в правительстве рассматривают возможность возобновления жесткого режима карантина в стране.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 25 июня.– Ситуация значительно ухудшается. Причина – люди перестали соблюдать карантин. В других странах заболеваемость не растет при такой модели, – заметил глава правительства.Шмыгаль напомнил о необходимости придерживаться тех ограничений, которые предусмотрены в адаптивной модели – носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.Премьер-министр также предупредил, что за нарушение этих требований будут применяться строгие наказания. В частности, с понедельника, 22 июня, будут налагать штрафы на учреждения, которые не соблюдают карантин.– Мы будем продолжать такую политику наказаний за несоблюдение мер социального дистанцирования, масочного режима и дезинфекции. Это очень важно, чтобы мы не провалились в такую волну эпидемии, которая была в Италии и Испании. Прошу всех быть ответственными и бдительными и относиться к требованиям ответственно, – подчеркнул глава правительства.