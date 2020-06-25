По состоянию на 25 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 310 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 3 тыс. 107 подозрений на COVID-19, из которых 1 тыс. 946 случаев подтверждено. Под подозрением остаются 226 человек, из них 197 - жители Харькова. Также за это время 1 тыс. 7 пациентов выздоровели, 71 - умер.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 25 июня в Украине подтверждено 40 тыс. 8 случаев COVID-19, из них 17 тыс. 758 пациентов выздоровели, 1 тыс. 67 - умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 994 новых случая.