В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3739 о внесении изменений в закон «О публичных закупках», чтобы создать предпосылки для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности.

Документ разрабатывали 37 соавторов, включая глав депутатских фракций и групп, парламентских комитетов, членов комитета экономического развития и других.По словам замглавы комитета экономического развития Дмитрия Кисилевского, документ предлагает рынок тем инвесторам, которые вкладывают в украинское производство.«Хочешь получить контракт, оплаченный деньгами украинских граждан, – размести или локализуй производство в Украине. Создай работу для украинских граждан и заплати налоги в бюджет украинского города», – сообщил нардеп в Facebook.Он рассказал, что суть законопроекта в следующем:- требование локализации распространяется на 4 подотрасли машиностроения: ж/д-транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальную технику и спецтехнику, энергетическое машиностроение;- на начальном этапе (10 лет) предполагает требование локализации на уровне 25-40%;- локализация станет одним из требований для участия в закупке;- методику определения степени локализации утверждает Кабмин.К тому же законопроект направлен на такие параметры экономического эффекта:- рост ВВП на 3,9 п. п. в течение 3-5 лет;- создание 62,5 тыс. новых рабочих мест;- рост налоговых отчислений примерно на 8%.Депутат привел пример: если мэрия города хочет приобрести мусоровоз Mercedes, его можно купить у любой компании, которая на фирменном шасси произведет кузов, гидравлику и прочее в Украине.«Год за годом наша страна теряет промышленный потенциал – экспортируем все больше сырья и наращиваем импорт высокотехнологической продукции. Мы объявляем победой покупку американских локомотивов и французских вертолетов. Радуемся покупке польских трамваев и белорусских троллейбусов», – добавил Кисилевский.По его словам, коронавирус усилил плачевное состояние украинской промышленности, которая и без того падает уже 11-й месяц подряд.«В США и ЕС уровень проникновения импорта в публичные закупки не превышает 5%, в Украине – порядка 50%. США, ЕС и даже страны СНГ отдают предпочтение собственным производителям – у них действуют соответствующие законы», – объяснил замглавы комитета.Он отметил, что в США и ЕС работают нормы, позволяющее заказчику отклонить тендерное предложение по ряду отраслей, если доля локальной составляющей менее 50%.