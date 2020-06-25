Лишь на двух из 33 пляжей Харьковской области не рекомендуют купаться.

По состоянию на четверг, 25 июня, специалисты Лабораторного центра не рекомендуют купаться на двух пляжах Харьковской области. Речь идет об Алексеевском лугопарке и Безлюдовском водохранилище – там обнаружили сверхнормативное превышение содержания кишечных палочек.Как сообщила KHARKIV Today заведующая отделением эпидемиологического надзора и профилактики неинфекционных заболеваний Нелля Новицкая, на остальных пляжах купаться можно."На сегодня мы не рекомендуем купаться только в тех двух местах. На остальных пляжах мы осуществляем контроль, и на сегодня там неудовлетворительных проб зарегистрировано не было. Как только и если они появятся, мы сразу же будем об этом сообщать", – сказали в Лабцентре.В общей сложности на сегодня Лабораторный центр проводит проверку воды на 33 пляжах Харьковской области.