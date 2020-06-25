Для многих видов социальной помощи требуется указать доход семьи. Скажите, пожалуйста, как он правильно определяется и кто по закону является членом семьи? Наталья Семеновна

Согласно разъяснениям Юридического портала Украины бесплатной правовой помощи, расчет семейного дохода происходит в соответствии с «Методикой исчисления совокупного дохода семьи для всех видов социальной помощи».Определение фактического совокупного дохода семьи производится путем суммирования всех видов дохода, полученных семьей за полгода до обращения за помощью. Полученную величину делят на шесть и на количество членов семьи. При этом в совокупный доход семьи не включается размер помощи, на которую претендует заявитель.Частным предпринимателям, которые работают по упрощенной системе налогообложения первой группы в совокупный доход за каждый месяц засчитывается два прожиточных минимума, действующего на соответствующий месяц. Для физических лиц – предпринимателей, которые являются плательщиками единого налога второй группы, в доход учитывается три размера прожиточных минимума для трудоспособных лиц. Физлицам-предпринимателям, которые получили третью группу налогообложения, в общий доход учитывают четыре прожиточных минимума. Сумма полученной (неполученной) прибыли от предпринимательской деятельности в данном случае роли не играет.В соответствии с методикой в состав семьи получателя помощи включаются:-- муж (жена);-- родные, усыновленные и подопечные дети (до 18 лет);-- дети-студенты (до 23 лет), не имеющие собственных семей;-- женщина и мужчина, не состоящие в браке, которые проживают одной семьей и имеют общих детей;-- нетрудоспособные родители мужа и жены, которые проживают вместе с ними и находятся на их иждивении;-- неженатые совершеннолетние дети, которые признаны инвалидами с детства I и II группы или инвалидами I группы и проживают вместе с родителямиВ состав семьи не включаются лица, находящиеся на полном государственном обеспечении.