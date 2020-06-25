Харьковская область по состоянию на 24 июня оказалась на третьем месте в Укриане по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Количество больных за сутки увеличилось до 1891 пациента, два человека умерли.

За сутки с 23 по 24 июня количество больных коронавирусом в Харьковской области увеличилось на 47 человек. Таковы данные системы мониторинга СНБО Украины. В целом с начала пандемии заболели 1891 человек, умер 71 человек, выздоровели 932. За сутки выздоровели 43 человека. Количество активно больных на данный момент составляет 888 человек.В Украине по состоянию на утро 24 июня зафиксировано 39 014 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни, за сутки – 940 новых случаев. Как сообщили в Министерстве охраны здоровья, это самый высокий показатель за все время.С начала пандемии 1051 человек умер, 17 409 пациентов выздоровели.