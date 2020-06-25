Харьковская область по состоянию на 24 июня оказалась на третьем месте в Укриане по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. Количество больных за сутки увеличилось до 1891 пациента, два человека умерли.За сутки с 23 по 24 июня количество больных коронавирусом в Харьковской области увеличилось на 47 человек. Таковы данные системы мониторинга СНБО Украины. В целом с начала пандемии заболели 1891 человек, умер 71 человек, выздоровели 932. За сутки выздоровели 43 человека. Количество активно больных на данный момент составляет 888 человек.
В Украине по состоянию на утро 24 июня зафиксировано 39 014 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни, за сутки – 940 новых случаев. Как сообщили в Министерстве охраны здоровья, это самый высокий показатель за все время.
С начала пандемии 1051 человек умер, 17 409 пациентов выздоровели.