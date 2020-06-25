Запасы зерновых культур в области сократились на 31.39% по сравнению с июнем 2019 года.

Согласно информации, опубликованной Главным управлением статистики в Харьковской области, по состоянию на июнь 2020 года на сельскохозяйственных предприятиях области сократились запасы зерновых и зернобобовых культур, по сравнению с июнем 2019 года.Так, общее наличие зерновых культур в области на сегодняшний день - 281 тысяча 634 тонны, что в сравнении с минувшим годом составляет лишь 68.61%. Особенное падение наблюдается в запасах пшеницы - 54.59% от показателей 2019 года. Запасы кукурузы составляют 74.37%, ячменя - 93.37%, а ржи - 86.97%.Единственная культура, запасы которой незначительно превысили прошлогодние показатели - подсолнечник, его на складах сельскохозяйственных предприятий больше, чем было в прошлом году на 0,97%.