Председатель Верховной Рады надеется, что местные выборы в Украине состоятся 25 октября – местные выборы предусмотрены Конституцией Украины и изменить срок их проведения сложно.

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков пока не видит оснований для переноса местных выборов в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «112 Украина». По его словам, местные выборы предусмотрены Конституцией и изменить срок сложно.– Юридических механизмов и оснований, по которым это можно будет сделать, пока еще, по состоянию на 23 июня, я не вижу, – сказал глава Верховной Рады. – Будем надеться, что мы не будем идти по негативному сценарию, что все будет хорошо, и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года. По крайней мере, сегодня все к этому должны готовиться: и Кабмин, и Верховная Рада.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что правительство готовится к проведению местных выборов в октябре, и пока оснований для их отмены нет.– Мы сегодня не видим причин и возможностей для переноса местных выборов. Я настаиваю на том, что они будут, – сказал премьер.С другой стороны, по его словам, эпидемическая ситуация во всем мире непрогнозируема, поэтому нельзя исключать никаких сценариев.Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября этого года.