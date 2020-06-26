Прекращение роста реальных доходов украинцев станут последствиями экономического кризиса 2020 года.

Об этом говорится в «Отчете о финансовой стабильности» Нацбанка.Отмечается, что весной 2020 года остановился рост реального располагаемого дохода домохозяйств. При этом реальная зарплата в апреле впервые с марта 2016 года уменьшилась на 0,5% г/г в связи с низкой деловой активностью, а также меньшим спросом на рабочую силу.Вдобавок к этому произошло резкое увеличение объемов социальной помощи. В частности из-за коронавируса были осуществлены доплаты к пенсиям и их ежегодная индексация. Однако в обзоре подчеркивается, что это не имело значительного положительного влияния на доходы населения.При этом на доходах негативно сказалось падение зарплаты трудовых мигрантов. В долларовом эквиваленте она в марте-апреле снизилась на 9%, хотя за четыре месяца все еще наблюдался незначительный прирост.«Таким образом, в 2020 году трехлетняя тенденция роста доходов прекратится. Опасения второй волны пандемии короновируса будет сдерживать восстановление рабочих мест», – заявили эксперты НБУ.Исходя из данных Нацбанка, после снятия карантинных ограничений рост зарплат маловероятен, ведь до начала кризиса стремительный рост расходов на оплату труда сдерживал рост рентабельности.Следует напомнить, что в апреле 2020 года средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений, а также организаций Украины составила 10 430 грн, что на 8,9% меньше по сравнению с мартом (11 446).