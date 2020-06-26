На фоне рекордной суточной заболеваемости Covid-19 а Украине готовят второй эшелон медицинских учреждений для приема больных коронавирусной инфекцией. Сейчас разрабатываются механизмы для подключения новых больниц к борьбе с коронавирусом.

– В некоторых областях с таким недобросовестным отношением к нашим рекомендациям фиксируется резкое увеличение количества заболевших, – объясняет министр охраны здоровья. – Хочу подчеркнуть, что в больницы попадают те, у кого наблюдается тяжелое протекание болезни, а не бессимптомное. В связи с этим нам надо разворачивать вторую «волну» больниц.По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, сейчас разрабатываются механизмы для подключения новых больниц к борьбе с Covid-19. Также Минздрав будет указывать на недостатки в построении маршрутов пациентов в некоторых областях.– На первом месте для рассмотрения будет Закарпатская область, поскольку там значительно выросло количество больных. В то же время наблюдается заполненность коек в больницах первой «волны». По нашей информации, 243 человека госпитализированы уже за пределами больниц первой волны, – отмечает Виктор Ляшко.По словам главного санврача, всего в Украине из 23 тысяч коек больниц первого эшелона заняты 3895, в отделениях интенсивной терапии находятся 350 пациентов, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 82.– В больницах второй «волны» подготовлены уже 11 567 коек, – говорит Виктор Ляшко.