Бельгийский бизнесмен Шарль де Бельфруа наладил производство защитных масок с индивидуальным принтом носителя, сообщает Reuters.

Используя фото-будку и специальное мобильное приложение, каждый желающий может напечатать на медицинской маске нижнюю часть своего лица. Обязательное условие – на принте должна быть изображена улыбка.Цена такой маски - $22 и ее можно стирать 8-10 раз.Несмотря на высокую цену, маски пользуются популярностью среди бельгийцев. Главная аргументация покупателей: маска возвращает индивидуальность, сохраняет защиту, и люди вокруг выглядят дружелюбнее.