Слышал, что выросла доплата семьям погибших героев Революции достоинства. Сколько она теперь будет составлять? Анатолий Борисенко

На заседании Кабмина 10 июня 2020 года принято решение о повышении уровня социальной защиты нетрудоспособных членов семьи лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста, которые состоялись в период с 21.11.2013 по 21.02.2014 (постановление Кабинета министров Украины «О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 28 марта 2014 № 76»).Постановление предусматривает увеличение максимального размера дохода, в пределах которого устанавливается доплата семьям погибших героев Революции достоинства. Увеличение размера дохода с десяти тысяч гривен до максимального размера пенсии, определенной частью третьей статьи 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и исключена заработная плата (доход) из составляющих, которые учитываются при определении размера такой доплаты.