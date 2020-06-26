Я переселенец из Крыма и так случилось, что мне пришлось ехать на родину на похороны мамы. Не буду рассказывать, с какими нечеловеческими трудностями была сопряжена моя поездка – вопрос не в этом. Дело в том, что после возвращения я обязана находиться на самоизоляции и на работу ходить не могу. Должна ли я брать больничный в связи с вынужденной нетрудоспособностью. Юлия И.

Перечень страховых случаев, по которым предусмотрено предоставление материального обеспечения Фондом социального страхования Украины, был расширен на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения Covid-19, сообщается на сайте бесплатной правовой помощи.Самоизоляция прежде всего означает, что человек в течение не менее 14 дней избегает любых контактов с людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Единственное исключение – обращение за медицинской помощью. При любых симптомах болезни человек должен позвонить своему семейному врачу и соблюдать дальнейших рекомендаций.Особый порядок выдачи листков нетрудоспособности во время карантина предусмотрен разделом 5 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной приказом Минздрава от 13.11.2001 г.. № 455.Если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, наложенным органами санитарно-эпидемиологической службы, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.