Слышала, что в Украине изменили правила прописки. Имею ли я право зарегистрировать на своей жилплощади десятилетнего внука? Что для этого нужно сделать? Софья Кирилловна

В соответствии с решением Кабмина, который рассмотрел проект Постановления «О внесении изменений в Правила регистрации места жительства», при регистрации несовершеннолетнего ребенка не будут требовать документы, подтверждающие право на проживание в квартире или доме по адресу регистрации места проживания родителей или одного из родителей или законного представителя.Кроме того, в случае отсутствия этих документов, если жилье в ипотеке или в доверительной собственности, регистрация места жительства будет происходить с согласия собственника или совладельца жилья, нанимателя либо членов его семьи (с согласия ипотекодержателя или доверительного собственника).Теперь работник органа регистрации может проверить, находится ли жилье в ипотеке или в доверительной собственности в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.В заявлении на регистрацию места жительства теперь можно указывать, что жилье находится в ипотеке/доверительной собственности как способ обеспечения исполнения обязательств.