Чиновника задержали во время получения денег.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в полицию с заявлением обратился местный житель, который сообщил, что начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка администрации Холодногорского района Харькова требует от него неправомерную выгоду за разрешение на размещение детского развлекательного комплекса на территории Холодногорского района в размере 6000 гривен в месяц за каждый объект, общей суммой 12 000 гривен на месяц.25 июня 45-летний чиновник получил взятку в размере 12 000 гривен от заявителя и сразу же был задержан правоохранителями.За совершение преступления злоумышленнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.