Три военных автомобиля сначала столкнулись друг с другом, а потом один из них врезался в гражданский микроавтобус.

25 июня в 15:40 в Липецкое отделение полиции поступило сообщение из службы «102» о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на кольцевой автодороге вблизи села Хроли Харьковского района.При выезде на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что по дороге двигались колонной три новые военные автомобили «Новатор» без номерных знаков. Последнее в колонне транспортное средство нарушило безопасную дистанцию и столкнулось с автомобилем, который ехал впереди, а второй автомобиль, в свою очередь, столкнулся с автомобилем, который двигался первым в колонне. 33-летний водитель последнего военного автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения где столкнулся с микроавтобусом «Volkswagen Golf».Травмы получили 19-летний водитель и 20-летний пассажир микроавтобуса. Их госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.Информация о происшествии зарегистрировано в Липецком отделении полиции. Все обстоятельства выясняются.