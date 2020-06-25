Общественные организаций Харькова требуют не допустить назначения Валерии Мураевой в ХОГА.Как сообщают харьковские журналисты, представители проукраинских организаций сегодня передали свое обращение главе ХОГА Алексею Кучеру с просьбой отказаться от назначения Валерии Мураевой на должности в руководстве области.
"Харьковская область — прифронтовая территория и стратегически важный объект в восстановлении и сохранении благоприятного политического климата в нашей стране, поэтому мы считаем, что человек, который был членом многих пророссийских политических партий, поддерживал пророссийских и украинофобских деятелей и сам известен пророссийскими политическими взглядами, не может быть назначен на государственные должности в нашей области", — заявляют активисты.
По слухам, которые подтверждают разные источники в политических кругах Харьковской области, речь о должности первого заместителя, которую ранее занимал чиновник из Винницы Виталий Погосян. Хотя, как утверждают журналисты, есть еще одно вакантное место в команде Алексея Кучера — заместитель по социальной работе. Это как раз тема Мураевой, поскольку она возглавляет комиссию по вопросам молодежной политики, спорта и туризма в Харьковском областном совете.