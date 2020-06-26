Украинцам могут разрешить въезд в Евросоюз, согласно одному из проектов решений об открытии внешних границ ЕС.

Об этом сказано в проекте рабочего документа, опубликованного Евроньюз 26 июня.Издание приводит полный список указанных в документе 54 стран, которые предлагают включить в "белый список" с начала июля. Документ, о котором идет дискуссия между государствами-членами ЕС предоставил изданию источник в дипломатических кругах. Украина указана в их числе.Из других европейских стран за пределами ЕС, въезд предлагается открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Примечательно, что Молдову и Армению в список не внесли.Однако, пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде."Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнута вовремя", - сказано в материале.Кроме того, нельзя исключить что список (если документ является аутентичным) был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии.