Потребители, которые не заключили договор на предоставление услуг централизованного водоснабжения и водоотведения, теперь могут обратиться в отделение «Укрпочты».

Об этом сообщил заместитель генерального директора - директор Департамента сбыта КП «Харьковводоканал» Тарас Грущак.По его словам, каждый потребитель, который на сегодняшний день не заключил договор с КП «Харьковводоканал» в соответствии с требованиями Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», может получить в отделениях «Укрпочты» рекомендательное письмо, которое содержит два подписанных экземпляра проекта договора и памятку с четким описанием процедуры заполнения. Также предоставляется информация об обязательных для заполнения графах договора и контактная информация абонентных отделов предприятия, необходимая в случае возникновения дополнительных вопросов.- Абонентам необходимо ознакомиться, заполнить и подписать договоры не позднее 30 дней с даты их получения. Подписанные договоры можно вернуть через абонентные отделы предприятия или с помощью средств почтовой связи. На сегодняшний день нашим предприятием через почтовые отделения было отправлено более 200 тыс. рекомендательных писем. Всего с предприятием заключено около 100 тыс. договоров, - отметил Тарас Грущак.Напомним, что с 1 мая прошлого года вступил в силу Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 9.11.2017 №2189-VІІІ. В соответствии со ст. 12 Закона предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется на договорных началах. Соглашение заключается в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Кабинетом Министров Украины.