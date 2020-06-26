14-летняя девочка ушла из дома и не вернулась в Балаклее. Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области ночью, 26 июня, за помощью к правоохранителям обратилась мать ребенка.

Женщина рассказала, что ее дочь ушла из дома после ссоры. Мать была напугана, поскольку девочка никогда раньше так не поступала и всегда вовремя возвращалась.Правоохранители сразу начали поиски подростка. Полицейские проверили парки, скверы и другие места ее предполагаемого пребывания. Через час поисков группа реагирования патрульной полиции увидела девушку на одной из улиц города и вернула ее домой.Работники ювенальной превенции провели с семьей несовершеннолетней профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.