Дорожники капитально ремонтируют ул. Генерала Удовиченко.

Работы начались после того, как была проложена новая водопроводная сеть. Улица Генерала Удовиченко имеет важное транспортное значение - связывает поселок Жуковского, Шишковку и Северную Салтовку.Как сообщил инженер КП «Дорремстрой» Алексей Задорожный, дорога выводит из города на окружную трассу, поэтому достаточно загружена. В рамках работ проезжую часть не только отремонтируют, но и расширят, а также благоустроят прилегающую территорию. Протяженность участка составляет 1 км.- В прошлом году мы уже отремонтировали один участок дороги, где были более сильные разрушения. Наша задача - выполнить ремонт практически всей дороги, чтобы по ней было удобно и безопасно ездить, - сообщил Алексей Задорожный.По его словам, на время работ проехать можно по свободной полосе движения.В ближайших планах дорожников - отремонтировать дорогу по пр. Юбилейному (около 70 тыс. кв. м), ул. Башкирской (13 тыс. кв. м), ул. Героев Труда (около 20 тыс. кв. м). Также будут ремонтировать участки на ул. Сидора Ковпака (около 6 тыс. кв. м), ул. Бекетова (около 2,5 тыс. кв. м) и в пер. Ивана Каркача (около 6,5 тыс. кв. м).- Дороги с интенсивным движением перекрываем частично, чтобы мог ездить маршрутный и частный транспорт, - сообщил Алексей Задорожный.Напомним, что Большая Даниловка - микрорайон Киевского района Харькова, который входит в состав города с 1963 года и насчитывает более 2 тыс. 200 частных домовладений.