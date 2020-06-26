Харьковчанка Дарина Давыдова обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием остановить кронирование деревьев в Харькове и по всей Украине.

Соответствующая петиция опубликована на сайте президента.Заявительница называет кронирование в Харькове вырубкой, поскольку после него остаются одни стволы."Городские деревья – единственный фактор, обеспечивающий экологическую безопасность города, который снижает пылевое, шумовое, химическое и бактериальное загрязнение города, поддерживает благоприятный микроклимат, увлажняет воздух и защищает от палящего солнца. Кронирование дерева под самый корень - это не кронирование, а вырубка", - пожаловалось она.По словам Давыдовой, деревья, которые высаживают в городе, не помогают защитить его от загрязнений, бюджетные средства на улучшения условий жизни горожан идут не по назначению."Мы не верим в обещания посадить новые деревья! Пока мы видим только вырубленные деревья! Новые высаженные деревья либо не приживаются, либо высаживаются необоснованно дорогиe декоративные деревья, которые не обеспечивают экологическую безопасность города. Списываются деньги налогоплательщиков из государственного бюджета, которые горожане передают муниципалитету для улучшения условий в городе, а не для удовлетворения корыстных интересов отдельного круга лиц", - подчеркнула заявительница.Харьковчанка призвала не верить в заявления местной власти об улучшении условий жизни в городе, обратить внимание на проблемы со здоровьем у жителей из-за плохой экологии и обратилась к президенту с требованием остановить уничтожение деревьев."Нынешняя обрезка деревьев уродует внешний вид растений! Оставленные пни становятся местом локации и размножения вредителей, на месте пней вырастают неполноценные ветви, которые в последующем становятся аварийными. Несмотря на то, что мэрия декларирует о положительных изменениях в городе, мы наблюдаем, что с каждым днем в городе становится все опаснее для здоровья горожан. Существует статистика увеличения количества легочных и сердечно-сосудистых заболеваний в городе. Остановите вырубку городских деревьев, сохраните оставшийся зеленый фонд и восстановите деревья", - подытожила жительница города.Отметим, электронная петиция, адресованная Президенту Украины, будет рассмотрена, если наберет 25 тысяч подписей за три месяца со дня публикации.