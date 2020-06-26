В Украине до конца 2020 года от коронавируса COVID-19 умрут до 4 тысяч человек.Такой прогноз озвучили исследователи Киевской школы экономики (КШЭ), сообщает Интерфакс-Украина 26 июня.
По их словам, рост заболеваемости COVID-19 в Украине был вызван послаблением карантинных ограничений с 12 мая.
- Мы видим, что с 12 мая в границах карантинного периода пошел рост, – сказал в ходе презентации обновленных данных эпидемиологической модели Киевской школы экономики старший исследователь Юрий Ганиченко.
Он отметил, что Украина двигается по "желтому сценарию", который предполагает фактор умеренной сезонности. Данный сценарий предусматривает до 4 тыс. умерших от COVID-19 по состоянию на конец 2020 года.
– Эти цифры предоставлены при условии, что будет продолжаться разумный таргетированный карантин. Если карантин отменить полностью, то цифры на конец года будут значительно больше, в разы больше, – сказал он.
Ганиченко также отметил, что модель КШЭ и основанные на ней параметры введения карантинных ограничений позволяет смягчить влияния увеличения количества тестирований на рост заболеваемости.
– Если вы больше тестируете, то вы можете выявить больше заболевших. Но нам нужно знать не то, сколько мы выявили в тестах, а сколько относительно людей заболели в регионе, городе, селе. Поэтому мы предложили нормировать количество случаев на уровень тестирования, т.е. делили на уровень тестирования. Таким образом, это решает одну проблему, когда у политиков есть желание скрыть уровень заболеваемости и они не проводят тестирования, – сказал он.
Кроме того, Ганиченко сообщил, что моделирование показывает, что общее количество случаев заболевания COVID-19 на сегодня составляет около 150 тыс., в том числе около половины – это активные случаи, включая бессимптомные, слабосимптомные случаи, заболевания сильной тяжести, протестированные и не протестированные.
– Модель показывает, что активных случаев около 70 тыс. за последний месяц, начиная с конца мая процент выявления по результатам тестирований отвечает среднему в мире. Мы выявляем, в среднем, 30% от больных и активно больных, – сказал он.
Ганиченко сообщил, что при условии четкого соблюдения карантинных ограничений, "возможна ситуация, когда с 1 августа карантинные ограничения будут смягчены как минимум до конца лета". В частности, карантинные ограничения должны соблюдаться в областях, которые "негативно влияют на статистику в Украине".
– Если мы не будем наблюдать сейчас усиление карантинных ограничений в тех областях, которые негативно влияют на среднюю динамику , то количество случае в день будет продолжать расти до того момента, когда будет нужно вводить большие карантинные ограничения, – сказал он.