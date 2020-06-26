Исследование показало, что представительницы прекрасного пола реже выбирают для свиданий мужчин, имеющих кошек. К такому выводу пришли социологи Университета Колорадо.

Американские социологи решили выяснить, что помимо внешности определяет выбор женщины в мобильном приложении для знакомств. Обычно в таких приложениях фотки понравившихся людей отправляют пальчиком направо, а не понравившихся - налево. Наблюдения за целым рядом представительниц прекрасного пола показали, что если на снимках были изображены мужчины с кошками на руках, то их значительно чаще отправляли налево - женщина не проявляли к ним интереса.Как полагают авторы исследования, такие мужчины воспринимаются женщинами менее маскулинными и твердыми, более невротическими, открытыми и менее желанными, поскольку не соответствуют традиционным гендерным представлениям. Когда женщинам во время эксперимента показывали снимок одного мужчины без кошки, то 38% заявили, что отправились бы с ним на свидание, а 37% даже не исключали развития серьезных отношений. Но когда тот же самое мужчина появился на снимке с кошкой на руках, то количество желающих с ним познакомиться в обеих группах упало до 33%.При этом резко увеличилось число женщин, которые совершенно однозначно и ни при каких условиях не отправились бы на свидание с таким мужчиной - с 9% до 14%. В эксперименте приняли участие 708 девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Его результаты можно объяснить очень живучими культурными стереотипами по поводу того, что из себя представляют кошатники и собачники. Женщины на подсознательном уровне выбирают мужчин с хорошими генами, а значит, они должны быть более маскулинными, жесткими и соответствующими всем другим гендерным стереотипам, говорящим об их здоровье, поскольку это здоровье требуется для рождения потомства, пишет CBS Boston.