По состоянию на 26 июня в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 1 тыс. 345 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области с начала регистрации зафиксировано 3 191 подозрение на COVID-19, из которых 1 991 случай подтвержден. Под подозрением остаются 230 человек, из них 202 - жители Харькова. Также за это время 1 036 пациентов выздоровели, 75 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 июня в Украине подтверждено 41 117 случаев COVID-19, из них 18 299 пациентов выздоровели, 1 086 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 1109 новых случаев.