Новый астропрогноз поможет вам сориентироваться в потоке грядущих дел и событий.

Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа – не волк и никуда от вас не денется.У вас есть все шансы склонить на свою сторону даже самого несговорчивого из потенциальных союзников. Это редкий случай, так что рекомендуется воспользоваться – хотя бы просто так, про запас.Займитесь чем-нибудь таким, чего никогда прежде не делали – получите огромное удовольствие. Единственной проблемой может стать реакция близких. Не сомневайтесь – вы поступаете правильно.Все, что вы будете делать или говорить, основано на опыте многих поколений политических и культурных деятелей и прочих ораторов. Так что если у кого возникнут претензии – отсылайте к первоисточникам.События следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота. Тем более что последствия вы ощутите очень скоро. Завтра можете поймать себя на том, что не хотите, чтобы день кончался.Расстояние между моментом возникновения идеи и ее осуществлением может сильно сократится. Это ненадолго, используйте момент. Нет своих идей - позаимствуйте чужую. Душу согреет осознание собственной нужности.Вас может обуять неуемное любопытство. Лучше удовлетворить его каким-нибудь невинным способом, с помощью книги, например. А вот сбор и распространение слухов может негативно отразиться на отношениях с людьми.Не пытайтесь бежать впереди лошади, ей это может не понравиться. Если по дороге встретится надежная точка опоры, постарайтесь ее не пропустить. Иначе можете слегка сбиться с курса.Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.Вы, возможно способны на очень и очень многое, но не хватайтесь за все сразу. Сделайте основное, остальное подождет. Завтра не стоит скромничать сверх меры. Позвольте окружающим петь оды в вашу честь.Вы можете познакомиться с чрезвычайно интересными людьми, которые раскроют перед вами новые, просто таки чарующие перспективы. Но будьте внимательны, чтобы можете оказаться жертвой жуликов.Ваша задача - понять, а не изменить ситуацию. Поняв, вы сможете к ней приспособиться, а это обойдется гораздо меньшими усилиями, нежели любая, даже минимальная, попытка внести коррективы.