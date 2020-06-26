Официальное открытие первого в Украине Центра поддержки предпринимателей вместе с консалтинговой зоной для представителей микро-, малого и среднего бизнеса состоится 1 июля в Харькове.

В открытии центра примут участие Вице-премьер-министр - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, Харьковский городской голова Геннадий Кернес и директор ООО «Хуавей Украина» Ма Ци. Дистанционно к официальному открытию присоединится старший вице-президент и директор регионального подразделения компании «Visa» в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.После открытия центра запланированы практические лекции и презентации, которые будут проходить каждый час с соблюдением всех правил карантина - на них смогут присутствовать до 10 желающих, которым нужно заранее зарегистрироваться . Также 1 июля пройдет экскурсия по центру поддержки предпринимателей. Для участия также необходимо зарегистрироваться.Начало мероприятия - в 10:00.Трансляция открытия центра будет проходить на странице «Дія.Бизнес» в «Facebook».Представителям СМИ необходимо аккредитоваться.Отметим, что в Центре поддержки уже со 2 июля любой предприниматель сможет получить профессиональные консультации относительно ведения бизнеса, пройти обучение на системных образовательных программах, посещать воркшопы и пр.Напомним, первый в Украине Центр поддержки предпринимателей был презентован месяц назад и работал в тестовом режиме. Партнеры проекта - компании «Visa» и «Huawei Ukraine».