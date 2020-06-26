Народный депутат Украины Юлия Светличная встретилась с аграриями Чугуевского района Харьковской области, которые сегодня испытывают ряд проблем в связи с отсутствием поддержки со стороны власти, давлением правоохранителей и провальной земельной реформой.

Юлия Светличная обсудила с фермерами основные проблемы, с которыми сегодня сталкиваются аграрии. Люди недовольны отсутствием четкой государственной стратегии развития сельскохозяйственного производства.– В Чугуевском районе встретилась с аграриями. Сегодня здесь День поля, – сообщила народный депутат. – У людей много справедливых вопросов к власти. Так называемая земельная реформа недейственна, обещания относительно развития фермерства не выполняются, эффективной государственной поддержки сельхозпроизводителей нет, проблемы кредитования не решены, давление со стороны правоохранительных органов только усилилось.По мнению Юлии Светличной, принятая земельная реформа в том виде, в котором она предусмотрена в законе, вряд ли поможет восстановить село.— Это комплексный вопрос, – считает народный депутат. – Одна земельная реформа в том виде, в котором она принята, не поможет. А вот если комплексно и профессионально подойти к развитию фермерского хозяйства, это, безусловно, может дать свой результат.Юлия Светличная подчеркнула, что по всем вопросам, которые поднимают аграрии Харьковщины, последует соответствующая реакция.– По всем поднятым вопросам будет моя реакция, – заверила она. – Страна не способна развиваться без развития внутреннего производства.– Большое спасибо Юлии Светличной за понимание наших проблем и поддержку, – прокомментировали фермеры. – Мы нуждаемся в защите! Несмотря на карантин, сельхозпроизводители работали и продолжают работать. На помощь государства мы уже не рассчитываем, но надеемся, что нам, по крайней мере, не будут мешать.