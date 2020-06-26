За 5 месяцев 2020 г. украинскими производителями было изготовлено 314,5 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.Данный показатель на 13,8% ниже аналогичного результата предыдущего года.В частности, пшеничного хлеба за отчетный период было произведено 127,1 тыс. т, что на 14,5% меньше, чем в таком же периоде прошлого года.Согласно данным, в мае 2020 г. украинскими хлебобулочными предприятиями было произведено 61,7 тыс. т хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения (-15,6%).Напомним, что под государственное регулирование подпадают такие продукты питания: гречка, сахар, мука пшеничная в/с, отечественные макароны, молоко, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица, минеральная вода без газа и сливочное масло 72,5%.