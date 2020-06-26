Тендер на поставку 8 новых 5-вагонных поездов в метро Харькова выиграла китайская компания CRRC.

Фото: CRRC







Компания предоставит 40 вагонов метро, запасные части, инструменты и вспомогательные услуги для системы метро. Об этом сообщили на странице CRRC в Facebook.Визуализированные изображения вагонов китайская компания разместила под публикацией, где рассказала о выигранном тендере на поставку вагонов для Харьковского метрополитена.Напомним, в прошлом году КП "Харьковский метрополитен" объявило тендер на закупку поездов метро за деньги Европейского инвестиционного банка. Изготовить для Харькова 8 новых 5-вагонных поездов метро хотела китайская CRRC и Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг), однако цена отечественного производителя меньше чем на 1% превышала предложенную зарубежной компанией. Украинский производитель направил жалобу в тендерный комитет, предложив пересмотреть решение, а также жалобу в штаб-квартиру Европейского банка в Люксембурге.На Крюковском вагоностроительном заводе подчеркнули, что при закупке по импорту Харькову придется заплатить еще более 25% от 45 миллионов евро — это налоги и сборы.