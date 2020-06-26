В этом году украинцы смогут голосовать на местных выборах не по месту прописки – соответствующее постановление Центральной избирательной комиссии вступает в силу с 1 июля. Не приведет ли это к массовым фальсификациям?

Избирательный адрес можно изменить

К заявлению необходимо приложить документы

Как подать заявление

Есть опасность массовой «перепрописки» людей

Могут применяться манипулятивные технологии

Власть может заполучить голоса по-дешевке

На ближайших выборах, которые должны пройти 25 октября 2020 года, проголосовать смогут украинцы, достигшие 18-летия, если они по определенным причинам не имеют возможности зарегистрироваться по месту жительства в том городе или громаде, где намерены принять участие в местных выборах.Как разъяснил общественный омбудсмен по защите избирательных прав в Харьковской области Юрий Чумак, такие возможности появились у переселенцев и других мобильных граждан.– По мотивированному обращению избирателя орган ведения Государственного реестра избирателей может определить другой избирательный адрес вместо адреса регистрации избирателя, – рассказывает Юрий Чумак. – Новация касается людей, которые не проживают сейчас по месту регистрации. Это могут быть переселенцы или те, кто имеет не одну квартиру. Например, человек зарегистрирован в Мариуполе, а проживает в Харькове и надеется на изменения к лучшему именно в этом городе, поэтому хочет голосовать именно здесь. Или, скажем, жена зарегистрирована в Запорожье, но постоянно проживает по месту регистрации мужа в Харькове. Еще пример: допустим, сын зарегистрирован в Люботине, по досматривает свою престарелую маму в Богодухове и проживает там вместе с ней. То есть люди, которые по разным причинам переехали жить в другие города, в другие громады, теперь имеют право изменить свой избирательный адрес.Орган ведения Государственного реестра сможет определить избирательный адрес по месту фактического проживания. Для этого, уточняет Юрий Чумак, избирателю в период с 1 июля по 5 сентября необходимо обратиться в орган ведения Госреестра избирателей с заявлением о включении в него и/или об изменении избирательного адреса по месту жительства.– К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие, что человек действительно проживает по данному избирательному адресу, – к примеру, договор аренды жилья, либо документ, который свидетельствует о том, что гражданин по определенному адресу проводит предпринимательскую деятельность. Также это может быть документ о праве собственности на жилье либо справка, подтверждающая, что он по такому-то адресу осуществляет уход за инвалидом, проживая вместе с ним. Если человек живет у супруга, а не по месту своей прописки, подойдет свидетельство о браке и так далее, – поясняет общественный омбудсмен.Заявление можно подать как в бумажной форме, так и через интернет – в электронном кабинете на сайте Государственного реестра избирателей с использованием квалифицированной электронной подписи избирателя.– В случае, если избирательный адрес уже был определен по месту жительства, то изменить его можно не ранее чем через 180 дней после внесения в реестр предыдущей записи, – уточняет Юрий Чумак. – Нельзя сегодня изменить львовский адрес на харьковский, завтра – на чугуевский, а послезавтра – на киевский.Между тем политологи усматривают в новации возможность массовых фальсификаций.– Честно говоря, меня эта новация насторожила, – признается кандидат политических наук Антон Авксентьев. – На местных выборах цена одного голоса значительно выше, чем на парламентских или президентских. В ОТГ счет идет на единицы. Это может быть резервом для манипуляций, и на рынке политических технологий появится такая услуга, как продажа голосов путем массовой «перепрописки» людей в конкретной ОТГ, чтобы они там проголосовали за нужного кандидата. В каких-то ситуациях такие проданные голоса могут стать решающими. Мне кажется, что это все-таки поспешное решение и не совсем оправданное.Не исключает возможности манипуляций, особенно с голосами переселенцев, и доктор политических наук Игорь Полищук.– Все это делалось в русле защиты прав переселенцев. В Украине сейчас от полутора до двух миллионов переселенцев из Донецкой и Луганской областей. И если на конкретном участке мобилизовать группу этих людей, которые там живут – а их количество на конкретной территории в таких крупных мегаполисах, как Днепр или Харьков, может составлять до тысячи, – то вполне возможно получить «нужные» результаты, – считает Игорь Полищук. – Не исключаю, что могут быть применены манипулятивные технологии. Вплоть до того, что на конкретном участке мобилизовали громаду, что-то пообещали, люди проголосовали – вот вам и контролируемые голоса. Как правило, переселенцы голосуют консолидировано, друг за друга держатся. И мобилизовать их на конкретных участках вполне реально.По словам политолога, есть определенные механизмы, позволяющие заинтересованной политической силе привлечь таких людей на свою сторону. В первую очередь данной возможностью может воспользоваться действующая власть, подключив админресурс.– У власти есть возможность что-то пообещать переселенцам и по-дешевке заполучить их голоса. Людей, не особо обустроенных в жизни, за рабочее место или комнату в общежитии, вполне можно переманить на свою сторону. Сомневаюсь, что у оппозиции много таких ресурсов – коронавирус подорвал экономику и социальную стабильность, – говорит Игорь Полищук.Хотя, с другой стороны, оппозиция может сыграть на эмоциях.– Как правило, у таких людей протестный уровень в настроениях тоже есть. Так что с ними можно поработать на эмоциональном уровне, – говорит Игорь Полищук.