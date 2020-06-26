Власти Украины передали в концессию Херсонский морской торговый порт.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Telegram 26 июня."Сегодня в присутствии президента передан в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт", – написал Криклий.Он отметил, что компания-концессионер ООО Рисоил-Херсон инвестирует в развитие порта около 300 млн гривен. Еще более 18 млн гривен будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030 году компания должна довести объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн.Кроме того, компания профинансирует ремонт дороги на пути в порт и новую площадку стоянки грузовиков на въезде в Херсон."Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск – следующий концессионный проект", – добавил Криклий.Напомним, 12 мая Верховный суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском торговом порту Херсона.Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.