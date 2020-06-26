В Харьковском университете воздушных сил имени Ивана Кожедуба состоялся выпуск 600 офицеров. Среди них - почти сотня имеют военный опыт в зоне ООС.

200 летчикам-выпускникам присвоена квалификация "Военный летчик 3 класса". Среди выпускников в этом году более 60 девушек.Из-за карантина выпускники сдавали экзамены в особых условиях: на закрытых объектах и с ограничениями.Этот выпуск называют особым, потому что выпускники поступали в сложном для Украины 2015 году. Он стал и самым многочисленным за всю историю университета.