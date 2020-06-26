Злоумышленники продавали несуществующую сельхозтехнику через интернет.

Как сообщает пресс-служба ГУНП в Харьковской области, детективы завершили досудебное расследование по факту преступной деятельности группы мошенников в особо крупных размерах.Во время досудебного расследования детективы следственного управления ГУНП в Харьковской области установили, что трое членов организованной преступной группы в период с 2016 по 2019 год размещали объявления о продаже сельхозпродукции по заниженной стоимости на одном из интернет-сервисов.Организовал мошенническую схему 24-летний мужчина. Он публиковал объявления о продаже фактически несуществующей сельхозпродукции по привлекательным ценам.30-летний мужчина и 28-летняя женщина занимались поиском лиц, на которых оформлялись банковские карты и перечислялись деньги. Затем злоумышленники снимали средства и передавали организатору преступной схемы. За это подельники получали свой процент.В полиции рассказали, что во время расследования правоохранители установили восемь эпизодов мошенничества, в результате которых злоумышленники обманули пострадавших на общую сумму почти 1,3 миллиона гривен.Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.Членам организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества