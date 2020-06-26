Вопрос о том, пойдут ли дети в школу 1 сентября, все еще остается открытым – в Кабмине пока не приняли решение о возобновлении учебы в школах в обычном режиме.

– Внутри Кабмина нет такого решения, – сказала в интервью «РБК-Украина» временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий. – Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Однако необходимо, чтобы условия обучения в школе были безопасными.По словам главы МОН, основная задача ее ведомства – сохранение здоровья участников образовательного процесса.– Я хочу немного опровергнуть фейк. В комментарии одному из телеканалов я сказала о том, что обучение уже будет с использованием тех инструментов и технологий, которыми овладели учителя. Но это не означает, что с 1 сентября мы перейдем на дистанционное обучение. Живого общения никто не отменял. В том и суть школы, – объяснила Любомира Мандзий.Она уточнила, что до конца июня совместно с Минздравом готовятся дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.– Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса – с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики, – отметила чиновник.