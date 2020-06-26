Лишь за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили пять взрывоопасных снарядов.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 25 июня пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты провели работу по обследованию территории для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Работы по разминированию проводились в Холодногорском районе города Харькова и Нововодолажском районе области.

Всего было уничтожено 5 боеприпасов, среди которых три минометные мины, один артснаряд и одна ручная граната.

Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.


Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Голосовать теперь можно независимо от прописки

События