Лишь за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обнаружили пять взрывоопасных снарядов.

Как сообщают в пресс-службе ГСЧС, 25 июня пиротехнические группы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области и Учебного центра оперативно-спасательной службы гражданской защиты провели работу по обследованию территории для выявления, изъятия и обезвреживания взрывоопасных предметов времен прошлых войн.Работы по разминированию проводились в Холодногорском районе города Харькова и Нововодолажском районе области.Всего было уничтожено 5 боеприпасов, среди которых три минометные мины, один артснаряд и одна ручная граната.Все боеприпасы обезврежены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.