На период карантина в связи с коронавирусом была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотра по профессиональным признакам.В связи с пандемией Covid-19 отменены медосмотры в поликлиниках страны, сообщает Liga.net со ссылкой на министра охраны здоровья Максима Степанова.
– Была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотров по профессиональным признакам, – сказал министр. – Это делается для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. То есть, на сегодняшний день, там, где в обязательных случаях нужно было проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена.
Медики на правах анонимности сообщили Liga.net , что среди тех, кто сейчас проходит медосмотры, большинство – выпускники школ.
– Медосмотры проводим в обычном режиме, – уточнил врач одной из киевских поликлиник.
В Харькове в некоторых школах отправляют на медосмотр учащихся.
– В стране который день подряд – антирекорды по заболеваемости коронавирусом, а наша школа отправляет учеников на медосмотр. В большую районную поликлинику. Чтобы если кто-то еще не переболел коронавирусом, расширить возможности заразиться, – иронизирует мама третьеклассницы Мария.
Родители пишут в соцсетях также о том, что в школах требуют пройти недосмотр перед зачислением в первый класс.