На период карантина в связи с коронавирусом была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотра по профессиональным признакам.

В связи с пандемией Covid-19 отменены медосмотры в поликлиниках страны, сообщает Liga.net со ссылкой на министра охраны здоровья Максима Степанова.– Была приостановлена норма, которая требует прохождения медосмотров по профессиональным признакам, – сказал министр. – Это делается для того, чтобы снизить риск инфицирования и передачи инфекции. То есть, на сегодняшний день, там, где в обязательных случаях нужно было проходить медосмотр, его проходить не нужно. Эта норма приостановлена.Медики на правах анонимности сообщили Liga.net , что среди тех, кто сейчас проходит медосмотры, большинство – выпускники школ.– Медосмотры проводим в обычном режиме, – уточнил врач одной из киевских поликлиник.В Харькове в некоторых школах отправляют на медосмотр учащихся.– В стране который день подряд – антирекорды по заболеваемости коронавирусом, а наша школа отправляет учеников на медосмотр. В большую районную поликлинику. Чтобы если кто-то еще не переболел коронавирусом, расширить возможности заразиться, – иронизирует мама третьеклассницы Мария.Родители пишут в соцсетях также о том, что в школах требуют пройти недосмотр перед зачислением в первый класс.