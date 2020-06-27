В Верховную Раду внесли три законопроекта, касающиеся растаможивания ввезенных из-за рубежа автомобилей. Законы предусматривают некоторые льготы для владельцев машин на еврономерах, а также увеличение количества плательщиков транспортного налога.

В парламент внесли три законопроекта по льготной растаможке «евроблях». Соответствующие проекты законов №3704, №3705 и №3706 обнародованы на сайте Верховной Рады. Проекты законов предусматривают упорядочивание структуры акцизного налога и внесения соответствующих изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, пишет Espreso.tv.Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается освободить от уплаты акцизного сбора уже в 2020 году участников, ветеранов и инвалидов АТО/ООС, которые ввозят один легковой автомобиль (или массой до 3,5 тонны) для личного пользования. Эту же категорию предлагают освободить от уплаты НДС при ввозе автомобиля, но при условии, что стоимость таможенных платежей не превысит 43 размера минимальной зарплаты (около 200 тысяч гривен) и транспортное средство не произведено страной-агрессором. Налоговые преференции не распространяются также на транспортные средства стандарта Евро-2 (то есть те, которые были изготовлены до 1995 года).Кроме того, законопроектами предусмотрены льготы для владельцев автомобилей на еврономерах, которые уже находятся на территории Украины: в течение 180 дней со дня вступления законов в силу они смогут растаможить автомобили без применения штрафных санкций, но при условии уплаты всех таможенных платежей и добровольной уплаты 8,5 тысячи гривен в государственный бюджет.По оценке авторов законопроектов, по состоянию на 1 мая 2020 в Украине в режиме временного ввоза или транзита находится 750 тысяч «евроблях», в том числе 500 тысяч – с нарушением сроков и условий этих режимов.Также предлагается пересмотреть с 1 января 2021 нормы уплаты и размеры транспортного сбора. Так, законопроектом №3704 вводится норма, согласно которой платить налог на авто будут не только владельцы дорогих автомобилей. Сейчас норма касается только автомобилей не старше пяти лет и стоимостью более 1,7 млн грн. (375 минималок), информирует Enovosty.com. Теперь предлагается обложить налогом авто не старше восьми лет и стоимостью в 2020 году от 944 тыс. грн. (от 200 минималок).Авторы законопроектов планируют также ввести с 1 января 2021 проведение техосмотра для старых авто, не соответствующие нормам Евро-4 – в течение трех месяцев с момента регистрации и в дальнейшем не реже одного раза в два года.