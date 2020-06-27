После длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, возобновились игры в Первой лиге. 24 июня состоялись очередные поединки 20-го тура – харьковский «Металлист 1925» выиграл у «Металлурга» из Запорожья.

В тот же день «Ингулец» в концовке матча вырвал победу у «Горняка-спорта» (2:1) и возглавил таблицу Первой лиги. «Николаев» в домашнем матче забил пять голов в ворота «Прикарпатья» (5:1). Один из лидеров Первой лиги «Минай» возобновил сезон с поражения, неожиданно уступив «Кремню» (1:0). «Оболонь-бровар» и «Авангард» завершили матч вничью(1:1). «Металлист 1925» выиграл у «Металлурга» (2:0).– Хочу всех поздравить с рестартом чемпионата. Для нашей команды это очень важно, ведь футболисты должны играть в футбол, – сказал пресс-службе «Металлиста 1925» тренер клуба Евгений Писоцкий. – Они должны тренироваться для чего-то, а не просто так. Для того, чтобы играть официальные матчи. Относительно игры. Трудно без футбола семь месяцев, поэтому мы рады, что чемпионат восстановился. На первых минутах соперник играл от обороны, поэтому нам было трудно. Мы не могли найти пространство между линиями, но главным является то, что три очка мы положили в копилку. Идем дальше!По словам тренера, возобновление чемпионата будет способствовать улучшению функционального состояния футболистов.– Нам еще надо добавлять, это бесспорно. Во многих аспектах – и в психологическом, и в моральном, и в физическом. Любая контрольная игра или тренировка не может сравниться с официальным матчем. Уверен, что с каждым матчем мы будем только добавлять мастерства, – заверил Евгений Писоцкий.