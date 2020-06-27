25 июня с тестирования по математике началась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года, сообщили в Украинском центре оценивания качества образования. Для прохождения ВНО по математике зарегистрировались 186 072 человека, для которых создано 12 618 аудиторий в 795 пунктах тестирования.

Чтобы избежать скопления людей, допуск участников начался в 09.50 и продлился до 10.50. Перед заходом в аудитории участникам ВНО измеряли температуру и проверяли документы: оригинал сертификата ВНО, паспорт или другой документ, серия и номер которого указаны в сертификате; приглашение-пропуск для участия в ВНО.Во время прохождения теста абитуриентам запрещено иметь при себе какие-либо средства связи. Также во время прохождения теста по математике не разрешалось пользоваться линейкой, карандашом, циркулем, калькулятором и т.д.