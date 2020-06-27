Вместо запыленного книгохранилища – культурный центр с мастер-классами и дискотеками, а вместо тишины читального зала – квесты, круглые столы и интеллектуальные шоу. Как современные библиотеки ломают устоявшиеся стереотипы и чем привлекают сегодня читателей?

Читатель идет в библиотеку за впечатлениями

А где же книга

Молодежь вовлекают в техническое творчество

Появились династии изобретателей

Квесты подталкивают к чтению

Библиотека имени Толстого разместилась в одном из спальных районов Харькова. Чтобы привлечь читателя, вызвать интерес к книге у молодого поколения, сотрудники библиотеки решили превратить книгохранилище в культурный центр.– Люди сейчас очень требовательны. Если раньше человек шел в библиотеку исключительно за информацией, то сегодня он может получить ее на электронных ресурсах не выходя из дома; закачать книгу в смартфон не вставая с дивана. Сегодня человек идет в библиотеку за впечатлениями, поэтому мы решили изменить стереотип, – рассказывает заведующая Харьковской библиотекой им. Л.Н. Толстого Людмила Тимофеева. – Мы приглашаем наших читателей в библиотеку посмотреть кино, принять участие в мастер-классах, пообщаться, сразиться в настольные игры. У нас в библиотеке празднуют дни рождения. Мы проводим библио-уик-энды, вечеринки и даже дискотеки.Вы спросите: «А где же книга? Пришли, поиграли в игры и ушли».– Мы превратили библиотеку в культурный центр, но в основе все равно лежит книга, – продолжает Людмила Тимофеева. – Человек приходит, общается, а потом делает открытие: «Я же эту книгу давно искал, но так и не купил – слишком дорогая. Возьму почитать». Все наши мероприятия направлены как раз на популяризацию книги.К сожалению, библиотечный фонд испытывает дефицит.– Конечно, нам не хватает книг. Львиная доля нашего фонда – подарки читателей, простых горожан. В прошлом году нам подарили 740 книг, – рассказывает директор библиотеки.Даже научные библиотеки сегодня ломают стереотипы. Чтобы заинтересовать молодежь, в научном отделе библиотеки имени Короленко, например, запустили два интересных проекта – «Фестиваль науки» и «Школа молодого изобретателя».– «Фестиваль науки» – это популяризация науки и привлечение к техническому творчеству молодежи посредством общения с учеными, профессорами, – рассказывает специалист Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко Вера Прохорова. – День науки мы вообще празднуем в течение недели. Обычно в эти дни в библиотеке проходит около 30 мероприятий – круглые столы, конференции, презентации достижений харьковских ученых, мастер-классы, квесты, интеллектуальные шоу. Темой первого фестиваля была «Наука XXI столетия – достижения харьковчан». Потом мы стали делать другие тематические фестивали: «Харьков медицинский», «Харьков аэрокосмический», а также мероприятия, посвященные экологии. В нынешнем году собирались провести уже пятый фестиваль, который планировали посвятить пищевой промышленности. К сожалению, из-за карантина фестиваль провести не удалось – перенесли на следующий год.Еще один популярный среди молодежи проект – «Школа молодого изобретателя».– В 2006 году у нас в отделе был организован центр информационной поддержки изобретательства. С тех пор мы стали думать о популяризации научно-технического творчества, о привлечении молодежи. Организовали конкурс «Молодой изобретатель Харьковщины», – продолжает Вера Прохорова. – У нас даже появились изобретательские династии – сначала к нам ходили папы, потом их дети, а теперь уже внуки. С каждым годом мы добавляем в проект новые мероприятия – мастер-классы по техническому творчеству, теории изобретательских задач, встречи с изобретателями, учеными, а также экскурсии, тренинги. В результате организовали школу изобретателя – заключили договоры со многими вузами.Специалист отдела украинистики библиотеки имени Короленко Виктория Антонова рассказывает, что большой популярностью пользуется виртуальный проект «История Харькова. Памятная доска», в котором принимают участие около 500 мемориальных досок, которые размещены на улицах Харькова.– Только в мае этот ресурс посетили более трех с половиной тысяч читателей. Мы очень рады, что наша работа востребована, – говорит Виктория Антонова.А чтобы «заразить» чтением подрастающее поколение, несколько лет назад сотрудники отдела начали проводить квесты для юных читателей.– Посредством квестов мы популяризируем фонды библиотеки, учим молодых читателей пользоваться ими, знакомим с библиотекой, раскрываем свои возможности. И, конечно же, помогаем детям раскрыть их возможности с помощью игры – это ярко и интересно. Все квесты – тематические и заканчиваются творческими заданиями. Дети осваивают историю Слобожанщину, строят Харьковскую крепость, – перечисляет Виктория Антонова. – Они имеют возможность даже снять небольшой ролик и по результатам просмотра видеоработ в командах определяется победитель.Очень интересный квест – «Харьков от крепости до столицы» – проходит вне стен библиотеки и больше рассчитан на студентов или детей в сопровождении родителей.– Он проходит по территории бывшей Харьковской крепости. Мы рассказываем о городе и его жителях, об архитектуре, зданиях, обращаем внимание на скульптуры. Загадываем загадки и предлагаем участникам смотреть вверх, вниз и по сторонам, думать логически. И по ходу квестов, конечно же, рассказываем о наших книгах, – рассказывает Виктория Антонова.