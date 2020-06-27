Вместо запыленного книгохранилища – культурный центр с мастер-классами и дискотеками, а вместо тишины читального зала – квесты, круглые столы и интеллектуальные шоу. Как современные библиотеки ломают устоявшиеся стереотипы и чем привлекают сегодня читателей?
Читатель идет в библиотеку за впечатлениями
Библиотека имени Толстого разместилась в одном из спальных районов Харькова. Чтобы привлечь читателя, вызвать интерес к книге у молодого поколения, сотрудники библиотеки решили превратить книгохранилище в культурный центр.
– Люди сейчас очень требовательны. Если раньше человек шел в библиотеку исключительно за информацией, то сегодня он может получить ее на электронных ресурсах не выходя из дома; закачать книгу в смартфон не вставая с дивана. Сегодня человек идет в библиотеку за впечатлениями, поэтому мы решили изменить стереотип, – рассказывает заведующая Харьковской библиотекой им. Л.Н. Толстого Людмила Тимофеева. – Мы приглашаем наших читателей в библиотеку посмотреть кино, принять участие в мастер-классах, пообщаться, сразиться в настольные игры. У нас в библиотеке празднуют дни рождения. Мы проводим библио-уик-энды, вечеринки и даже дискотеки.
А где же книга
Вы спросите: «А где же книга? Пришли, поиграли в игры и ушли».
– Мы превратили библиотеку в культурный центр, но в основе все равно лежит книга, – продолжает Людмила Тимофеева. – Человек приходит, общается, а потом делает открытие: «Я же эту книгу давно искал, но так и не купил – слишком дорогая. Возьму почитать». Все наши мероприятия направлены как раз на популяризацию книги.
К сожалению, библиотечный фонд испытывает дефицит.
– Конечно, нам не хватает книг. Львиная доля нашего фонда – подарки читателей, простых горожан. В прошлом году нам подарили 740 книг, – рассказывает директор библиотеки.
Молодежь вовлекают в техническое творчество
Даже научные библиотеки сегодня ломают стереотипы. Чтобы заинтересовать молодежь, в научном отделе библиотеки имени Короленко, например, запустили два интересных проекта – «Фестиваль науки» и «Школа молодого изобретателя».
– «Фестиваль науки» – это популяризация науки и привлечение к техническому творчеству молодежи посредством общения с учеными, профессорами, – рассказывает специалист Харьковской государственной научной библиотеки им. В.Г. Короленко Вера Прохорова. – День науки мы вообще празднуем в течение недели. Обычно в эти дни в библиотеке проходит около 30 мероприятий – круглые столы, конференции, презентации достижений харьковских ученых, мастер-классы, квесты, интеллектуальные шоу. Темой первого фестиваля была «Наука XXI столетия – достижения харьковчан». Потом мы стали делать другие тематические фестивали: «Харьков медицинский», «Харьков аэрокосмический», а также мероприятия, посвященные экологии. В нынешнем году собирались провести уже пятый фестиваль, который планировали посвятить пищевой промышленности. К сожалению, из-за карантина фестиваль провести не удалось – перенесли на следующий год.
Появились династии изобретателей
Еще один популярный среди молодежи проект – «Школа молодого изобретателя».
– В 2006 году у нас в отделе был организован центр информационной поддержки изобретательства. С тех пор мы стали думать о популяризации научно-технического творчества, о привлечении молодежи. Организовали конкурс «Молодой изобретатель Харьковщины», – продолжает Вера Прохорова. – У нас даже появились изобретательские династии – сначала к нам ходили папы, потом их дети, а теперь уже внуки. С каждым годом мы добавляем в проект новые мероприятия – мастер-классы по техническому творчеству, теории изобретательских задач, встречи с изобретателями, учеными, а также экскурсии, тренинги. В результате организовали школу изобретателя – заключили договоры со многими вузами.
Квесты подталкивают к чтению
Специалист отдела украинистики библиотеки имени Короленко Виктория Антонова рассказывает, что большой популярностью пользуется виртуальный проект «История Харькова. Памятная доска», в котором принимают участие около 500 мемориальных досок, которые размещены на улицах Харькова.
– Только в мае этот ресурс посетили более трех с половиной тысяч читателей. Мы очень рады, что наша работа востребована, – говорит Виктория Антонова.
А чтобы «заразить» чтением подрастающее поколение, несколько лет назад сотрудники отдела начали проводить квесты для юных читателей.
– Посредством квестов мы популяризируем фонды библиотеки, учим молодых читателей пользоваться ими, знакомим с библиотекой, раскрываем свои возможности. И, конечно же, помогаем детям раскрыть их возможности с помощью игры – это ярко и интересно. Все квесты – тематические и заканчиваются творческими заданиями. Дети осваивают историю Слобожанщину, строят Харьковскую крепость, – перечисляет Виктория Антонова. – Они имеют возможность даже снять небольшой ролик и по результатам просмотра видеоработ в командах определяется победитель.
Очень интересный квест – «Харьков от крепости до столицы» – проходит вне стен библиотеки и больше рассчитан на студентов или детей в сопровождении родителей.
– Он проходит по территории бывшей Харьковской крепости. Мы рассказываем о городе и его жителях, об архитектуре, зданиях, обращаем внимание на скульптуры. Загадываем загадки и предлагаем участникам смотреть вверх, вниз и по сторонам, думать логически. И по ходу квестов, конечно же, рассказываем о наших книгах, – рассказывает Виктория Антонова.