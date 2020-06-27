Неделя швейцарского кино в Украине в 2020 году впервые проходит онлайн и в четвертый раз представляет в своей программе самые актуальные художественные фильмы Швейцарии последних лет. Все фильмы фестиваля демонстрируются до 28 июня на языке оригинала с украинскими субтитрами по ссылке: swissfilm.org.ua.
«7 дней»
Страна: Италия, Швейцария, 2016 г.
Хронометраж: 96 мин.
Жанр: мелодрама
Режиссер: Роландо Колла
В ролях: Бруно Тодескини, Алессия Барела
Иван и Кьяра встретились на сицилийском острове, где идет подготовка к свадьбе их друзей, и влюбились друг в друга. Не смотря на замужество Кьяры и нежелание Ивана повторять ошибки его прошлых отношений, они решают остаться вместе – всего на семь дней, до конца свадьбы.
«Божественный порядок»
Страна: Швейцария, 2017 г.
Хронометраж: 96 мин.
Жанр: драма
Режиссер: Петра Бьондина Фольпе
В ролях: Мари Леюенбергер, Максимилиан Симонишек, Рэйчел Брауншвейг
1971 год. Нора – молодая домохозяйка и мать, живущая в маленькой деревушке с мужем и двумя сыновьями. Швейцарскую глубинку не затронули социальные потрясения 1968 года. Тихая жизнь Норы тоже не поменялась – до того момента, пока она не начала борьбу за избирательное право женщин.
«Ветер перемен»
Страна: Швейцария, Франция, 2018 г.
Хронометраж: 88 мин.
Жанр: драма
Режиссер: Беттина Оберли
В ролях: Мелани Тьерри, Пьер Деладоншам, Нуно Лопеш
Молодая пара сбегает от суеты в уединенный альпийский уголок. Но в их счастливую и размеренную жизнь вторгается инженер, приехавший для установки ветряной турбины.
«Вокруг Луизы»
Страна: Швейцария, Бельгия, 2017 г.
Хронометраж: 85 мин.
Жанр: драма
Режиссер: Ольга Баиллиф
В ролях: Фабрис Адд, Анук Амати
Луиза, 40-летняя певица, и ее напарник Жюльен, гитарист и композитор, выступают вместе уже много лет. Однажды отец Луизы, которого она не видела еще со времен молодости, подходит к ней после концерта. Он серьезно болен – эта встреча заставит Луизу по-другому взглянуть на собственную жизнь.
«Жизнь кабачка»
Страна: Швейцария, Франция, 2016 г.
Хронометраж: 66 мин.
Жанр: анимационный фильм
Режиссер: Клод Баррас
После смерти матери маленького Икара отправляют в приют, где каждый ребенок расскажет ему свою непростую историю. В своем новом доме мальчик получит смешное прозвище, найдет друзей и узнает, что такое крепкая дружба, забота и настоящая любовь (см. фото).
«Мечта Катрины»
Страна: Швейцария, Италия, 2018 г.
Хронометраж: 84 мин.
Жанр: мелодрама
Режиссер: Дарио и Мирко Бишофбергер
В ролях: Симон Эстебан, Адриан Фуррер
Катрина хочет иметь детей, но ее муж погибает в автокатастрофе. Благодаря пересадке головы он возвращается другим человеком. Тело одного мужчины, ум другого – хватит ли этого для осуществления мечты Катрины?
«Стрикер»
Страна: Швейцария, 2017 г.
Хронометраж: 98 мин.
Жанр: комедия
Режиссер: Петер Луизи
В ролях: Бит Шлаттер, Доро Мюглер
Чтобы выкрутиться из финансовых проблем, школьный учитель Бальц Наеф нанимает и тренирует стрикеров для нелегальных спортивных ставок. Хотя он с командой превращает стрикинг в новый модный спорт, его дела не идут в гору. Более того, проблемы Бальца только начинаются.
«Невинный»
Страна: Швейцария, Германия, 2018 г.
Хронометраж: 114 мин.
Жанр: драма
Режиссер: Симон Жакме
В ролях: Джудит Хофманн, Анна Тента, Кристиан Кайзер
Рут предана семье, ревностным христианам-традиционалистам, и своей исследовательской работе. Но прошлое внезапно напоминает о себе, когда в жизни девушки появляется бывший любовник, ставя под сомнение ее чувства, образ жизни, а впоследствии и веру.
«Счастливый Лазарь»
Страна: Швейцария, Италия, Франция, Германия, 2018 г.
Хронометраж: 128 мин.
Жанр: драма
Режиссер: Аличе Рорвахер
В ролях: Адриано Тардиоло, Альба Рорвахер, Агнесса Грациани
В крошечной итальянской деревеньке время остановилось в буквальном смысле слова. Местные жители принадлежат маркизе, которая нещадно использует их труд. Всё меняется в один из визитов семьи патронов в деревню.
«Удивительное путешествие Волкенбруха в объятия шиксы»
Страна: Швейцария, 2018 г.
Хронометраж: 94 мин.
Жанр: трагикомедия
Режиссер: Михаэль Штайнер
В ролях: Йоэль Басман, Ноэми Шмидт, Удо Замель
У молодого ортодоксального еврея Мотти Волкенбруха серьезная проблема: все женщины, которых его мама представляет ему в качестве потенциальных жен, похожи на нее. Ситуация становится еще сложнее, когда Мотти влюбляется в девушку не еврейского происхождения, так называемую шиксу.