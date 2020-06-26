За покушение на умышленное убийство подозреваемому грозит от 7 до 15 лет.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП в Харьковской области, вечером 7 июня в полицию поступило сообщение о драке группы граждан во дворе одного из домов по улице Гарибальди, где прибывшие на место правоохранители обнаружили 28-летнего мужчины с колото-резаными ранениями.Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, а следователями было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.Как рассказал начальник Московского отдела полиции Сергей Дводненко, личность подозреваемого установлена. Им оказался 20-летний житель Московского района."26 июня, после проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Московского отдела полиции вместе с батальоном полиции особого назначения задержали злоумышленника, который скрывался в Зачепиловском районе Харковськои области", - отметил Сергей Дводненко.Сейчас мужчине судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.