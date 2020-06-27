Наконец-то появилась возможность выехать на речку – искупаться, спрятаться от городской духоты. Хотелось бы знать, сколько времени можно находиться в воде при конкретной температуре воды? Сергей Ильич

В воде гораздо холоднее, чем на воздухе

Интенсивные водные процедуры

Сколько времени можно плескаться

Для детей и стариков есть особые правила

Вследствие большой теплопроводности вода вызывает более сильное термическое раздражение, чем воздушные ванны той же температуры, говорят специалисты. Так, при температуре воздуха +24 °С человек в обнаженном виде чувствует себя удовлетворительно, но в воде той же температуры в состоянии покоя ему становится прохладно, и прежнее тепловое ощущение восстанавливается при подогреве воды до +32–35 ° С. Температурный фактор является главным при наружном действии воды; механическое же ее воздействие на поверхность кожи (при приеме душа, во время купания и т.д.) только усиливает термический эффект. Для закаливания применяется прохладная вода (+16–24° С) и холодная (ниже +16° С).Из-за большой теплопроводности воды возрастает теплоотдача, поэтому даже само по себе пребывание в воде значительно увеличивает энергозатраты организма, считают медики. Например, пребывание в воде, прогретой до +20 °С в течение 15 минут без движения приводит к потере 100 килокалорий, при активном движении пловец за час теряет 500–700 килокалорий. По мнение врачей, 45–50 минут плавания по энергозатратам заменяют интенсивную спортивную тренировку.Кроме того, если в воде двигаться, преодолевается сопротивление воды, и тогда она оказывает еще и массирующее действие на кожу и даже мышцы. Купание в соленой или минеральной воде действует на организм сильнее, чем в пресной, так как соленая вода обладает большей теплопроводностью и ее химический состав оказывает на рецепторы кожи дополнительное раздражение.Если в течение дня купаться не один, а несколько раз, это значительно усиливает действие купания на организм. При трехкратном купании по две минуты потери тепла в три раза больше, чем при одноразовом в течение шести минут.По данным медиков, закаленные здоровые люди могут энергично плавать при температуре воды +12–+13 градусов 1–2 минуты, при +14 градусов — 1–3 минуты, при +15 градусов — 2–3 минуты, при +16 — 2–5 минут, при +17 — 3–7 минут, при +18 — 4–9 минут и так далее по нарастающей. В теплой воде закаленный человек может и вовсе расслабиться: при + 22–+23 градусах можно активно двигаться в воде до 25 минут, при +24 — до 40 минут, при +25 градусах — до 45 минут.Незакаленным здоровым людям следует соблюдать осторожность. Минимальная температура воды, в которой они могут поплавать 1–2 минуты составляет +15 градусов. При температуре воды +16 градусов можно плавать без вреда для здоровья 1–3 минуты, при +17 — 2–4 минуты, при +18 — 2–5 минут, при +19 — 3–8 минут, при +20 — 4–8 минут, при +21 — 5–10 минут, при +22 — 7–15 минут. Даже в теплой воде у незакаленных есть ограничения. При температуре +23 можно плавать без вреда для здоровья до 18 минут, при +24 — максимум 20 минут, при +25 — до получаса.Для детей до 15 лет, а также ослабленных или пожилых людей существуют иные нормы: купаться (причем не стоять без движения, а энергично плавать) можно начинать только при температуре +17 градусов (1–2 минуты). При температуре воды +18 градусов врачи советуют ограничить купание 1–3 минутами, при +19 можно плавать 2–4 минуты, при +20 — максимум пять минут, при +21 — 3–8 минут, при +23 — 6–12 минут, при +24 — 7–15 минут, при +25 градусах — до 18 минут.При купании необходимо соблюдать гигиенические правила. Нельзя заходить в воду резко, особенно после сильного перегрева. Это может спровоцировать внезапный спазм сосудов и сердечный приступ.