Послы стран Евросоюза продолжают согласовывать окончательный список стран, для граждан которых ЕС откроет свои границы 1 июля. Украина в данный список не входит.

Послы стран ЕС 24 июня не смогли определить окончательный список стран, для граждан которых Европейский Союз откроет свои границы 1 июля. Представители стран-членов ЕС договорились лишь, что окончательный список будет состоять примерно из 20 стран мира. Из европейских стран, не входящих в состав ЕС, право на въезд могут получить три балканские (Босния, Черногория и Сербия) и три карликовых государства (Андорра, Монако и Ватикан), сообщает радио «Свобода».Сначала в списке фигурировала Грузия (население почти четыре миллиона человек), но пока ее там нет. Некоторые страны-члены сомневаются, что медицинская система этого кавказского государства способна справиться с контролем заболеваемости коронавирусной инфекцией, хотя фактически сейчас эпидемия в Грузии находится под контролем.Продолжение согласования прошло 26 июня.Украины в списке стран, для граждан которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, не было с самого начала. Как сообщалось, с последним увеличением количества новых заражений коронавирусом Украина вышла за пределы, которые может установить Еврокомиссия для государств, жителей которых будут пускать как туристов в Шенгенскую зону.