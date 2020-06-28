Даже карантин не в силах изменить планы харьковчан, мечтающих провести отпуск на море или у реки. Однако солнечные ванны могут быть не только источником счастья и энергии, но и опасным врагом, способным превратить молодую женщину в старуху и спровоцировать смертельный недуг. От чего стоит отказаться, отправляясь на пляж, и как не привезти с отдыха загар «а-ля леопард»?

Пребывание на солнце способствует уничтожению вирусов

Улучшается рост волос и ногтей

Солнечные лучи полезны не только для детей

Чрезмерное увлечение солнцем опасно

Кератома может переродиться в рак

Как не превратиться в леопарда

Пейте больше воды

Антибиотики и солнце несовместимы

Каждый год люди с нетерпением ждут лета, тепла и солнца, которое наполняет организм энергией и чувством радости жизни.– Этот интересный эффект объясняется тем, что под воздействием солнечных лучей организм человека начинает вырабатывать полезный витамин D, который является важным регулятором кальциево-фосфорного обмена. Под воздействием солнечных лучей в организме стимулируется гормона серотонин, который контролирует прохождение импульса между клетками центральной нервной системы, от чего зависят многие процессы в организме, в том числе качество сна, аппетит и настроение человека, – поясняет заведующая кафедрой физической и реабилитационной медицины, физиотерапии и курортологии Харьковской медицинской академии последипломного образования профессор Елена Зинченко.– Только под ласковыми солнечными лучами в организме человека вырабатываются так называемые гормоны счастья — эндорфины. С помощью солнечных лучей в организме также поддерживается синтез инсулина и баланс микрофлоры кожи.Кроме того, по словам специалиста, яркие солнечные лучи способствуют расширению кровеносных сосудов, и организм получает больше кислорода, нормализуется работа сердечной мышцы, приходит в норму артериальное давление. Под воздействием солнца мышцы становятся эластичнее, в организме активизируется обмен веществ, лучше перерабатывается пища, быстрее распадаются жиры, легче усваивается белок.– Под влиянием солнечных лучей в коже образуются биологически активные соединения, которые стимулируют вегетативную нервную систему, усиливают восстановительные процессы в поврежденных тканях, защитные свойства клеток крови, улучшается рост волос, ногтей, костной ткани, уменьшается чувствительность организма к воздействию токсических веществ, – продолжает Елена Зинченко.По словам профессора, солнечные лучи полезны не только для детей и подростков в период активного роста опорно-двигательного аппарата, но и для взрослых.– В частности, витамин D благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, если организм в достаточном количестве получает витамин D, риск заболеть остеопорозом и сахарным диабетом уменьшается в разы. Отмечаются антибактерицидные и ранозаживляющие свойства кальциферола (витамина D), то есть простое пребывание на солнце способствует уничтожению вирусов и бактерий, – рассказывает врач.Вместе с тем, солнечные ванны таят в себе массу опасностей для человеческого организма. Чрезмерное увлечение ультрафиолетом может спровоцировать фотоаллергию (аллергию на солнце), меланому, головную боль, быструю утомляемость, чрезмерную возбудимость, раздражительность и бессонницу.В частности, ультрафиолет можно рассматривать и как главного врага кожи, способного превратить молодую женщину в старуху.– Чрезмерное увлечение солнечными лучами может привести к фотостарению кожи. Ведь ультрафиолетовые лучи разрушают белок коллаген, отвечающий за молодость, упругость и увлажненность кожи, – говорит Елена Зинченко. – Если долго лежать под прямыми лучами, особенно в период с 12.00 до 16.00, на лице появятся преждевременные морщины, а в организме может возникнуть дефицит витамина С, что, в свою очередь, может приводить к снижению иммунитета.Под солнцем на коже появляются пигментные пятна, которые со временем могут превращаться в кератомы, способные в последующем привести к развитию рака кожи.– Это так называемый солнечный кератоз, означающий возникновение на лице и теле новообразований, похожих на родинки или веснушки, – рассказывает Елена Зинченко. – В начале кератома представляет собой пятно сероватого или кофейного цвета, с четкими границами, с легким шелушением на поверхности. Постепенно новообразование утолщается, становясь похожим на бляшки, достигающие в диаметре один-два сантиметра, покрывается плотными корками, которые иногда крошатся и отрываются. При этом новообразование может кровоточить и болеть. В дальнейшем кератома способна переродиться в рак кожи. Так что необходимо соблюдать умеренность в приеме солнечных ванн.Продолжительное нахождение на солнце без солнцезащитных очков также может привести к ожогу сетчатки, после чего восстановить зрение будет достаточно сложно.– Особенно опасны в этом отношении солнечные лучи, которые отражаются от водной глади, – замечает специалист.Если вы мечтаете, вернувшись из отпуска, поразить коллег ровным медовым загаром, а не шелушащейся кожей «а-ля леопард», к активному солнцу нужно подготовиться.Чтобы достичь желаемого результата и получить от солнечных ванн максимум пользы, Елена Зинченко рекомендует принимать их постепенно и регулярно.– И даже в этом случае следует следить за тем, чтобы не возникло проблем, потому что разные участки тела по-разному реагируют на солнечный свет, – говорит врач. – Например, живот, плечи, поясница могут быстро обгорать, при этом кожа рук и ног не успеет еще и прогреться.Не стоит забывать об использовании солнцезащитного крема.– Людям со смуглой кожей и темными волосами достаточно пользоваться кремом с SPF (фактором защиты от солнца) до 25 единиц. Блондинам с тонкой кожей, рыжим и веснушчатым нужна более интенсивная защита — средства с SPF от 30 единиц, – подсказывает специалист. – Если же у вас чувствительная кожа либо имеются кожные проблемы, склонность к фотоаллергии, лучше приобретать средства с SPF 50–60 единиц. Вообще людям с чувствительной кожей можно загорать в тени. Около 65% ультрафиолетовых лучей все равно достигнут цели, и вы получите мягкий загар.Во избежание неприятностей специалист не советует находиться под прямыми лучами солнца в период максимума солнечной радиации — с 11 до 17 часов. А для профилактики обезвоживания организма во время приема солнечных врач рекомендует пить больше жидкости – из расчета 30 мл на 1 кг веса.Некоторые люди особенно остро реагируют на ультрафиолетовое излучение. Порой даже минимальной УФ-дозы достаточно для запуска аллергических реакций, приводящих к быстрому и сильному солнечному ожогу.– Повышенная чувствительность к солнечным лучам часто связывается с использованием некоторых медикаментов, включая отдельные нестероидные противовоспалительные препараты, болеутоляющие, противодиабетические средства, транквилизаторы, антибиотики и антидепрессанты. Некоторые пищевые и косметические продукты – такие, как парфюмерия или мыло, – также могут содержать компоненты, увеличивающие чувствительность к ультрафиолету. Не рекомендуется перед солнечными ваннами пользоваться мылом, оно разрушает защитную пленку на коже. Не стоит также применять лосьон или туалетную воду, такие средства делают кожный покров чувствительным к ультрафиолетовым лучам.